Талибы омрачили внезапный визит Мэттиса и Столтенберга в Афганистан

Глава Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг и министр обороны США Джеймс Мэттис не объявляли о своем намерении нанести официальный визит в столицу Афганистана — город Кабул. Возможно, на то была веская причина: буквально через несколько часов после приземления борта Мэттиса вблизи международного аэропорта Кабула стали разрываться ракеты, выпущенные боевиками "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ).

О том, зачем Мэттис и Столтенберг полетели в Кабул и как нападение боевиков на аэропорт может повлиять на политику США в Афганистане — в материале ТАСС.

Новая стратегия

Чуть больше месяца прошло с выступления президента США Дональда Трампа на базе Форт-Майер в городе Арлингтон, штат Вирджиния. В нем глава Белого дома обозначил коренные изменения политики Вашингтона по отношению к Кабулу.

Президент заявил, что делиться подробностями о начале военных и контртеррористических операций, а также данными о численности американского воинского контингента в Афганистане "контрпродуктивно", наделил военнослужащих большими полномочиями и призвал Индию и Пакистан к более активной роли в предоставлении помощи раздираемой войной стране.

С тех пор, исходя из сообщений СМИ и заявлений Пентагона, воинский контингент США вырос до 14,5 тыс. человек. А "Талибан" тем временем еженедельно совершал теракты и нападения на силы полиции по всей стране.

Обещания и фактор внезапности

В русле стратегии Трампа, министр обороны Джеймс Мэттис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыли в Кабул без предупреждений и анонсов от пресс-служб. На совместной пресс-конференции с президентом Афганистана Ашрафом Гани, Мэттис заявил, что как США, так и НАТО всегда будут готовы защитить Афганистан от угрозы "Талибана".

"Мы не оставим Афганистан безжалостному врагу, пытающемуся пробить свой путь к власти убийствами", — сказал министр.

Йенс Столтенберг между тем заявил, что уход сил НАТО из страны может вернуть ее в состояние хаоса и напомнил о теракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. "Если НАТО уйдет, мы рискуем, что Афганистан вернется в состояние хаоса. В прошлый раз это привело к терактам 11 сентября, в результате которых погибли почти 3 тыс. человек. Мы не можем допустить, чтобы это повторилось вновь", — сказал он.

Для того чтобы "задушить надежды" талибов на победу в Афганистане, как выразился Мэттис на пресс-конференции, США, помимо расширения полномочий и размера своего контингента, начали активнее бомбить позиции боевиков. Так, судя по данным Пентагона, в одном лишь августе над территорией Афганистана было сброшено больше американских бомб, чем в какой-либо месяц до этого, начиная с 2012 года.

Как сообщает Voice of America со ссылкой на главу миссии НАТО "Решительная поддержка" Джона Николсона, талибы осознают, что США никуда "не уходят". Отчего и находятся "смятении".

Обратный эффект

Впрочем, это смятение не помешало "Талибану" нанести ракетный удар по международному аэропорту Кабула в день прилета Мэттиса. Как заявила террористическая организация, их целью был сам министр обороны США. Однако с атакой талибы опоздали как минимум на час. К тому же, самому борту министра не было нанесено никакого урона. Как заявил представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш, не менее пяти гражданских лиц получили ранения в результате обстрела.

Так что если они и вправду хотели устранить Мэттиса, а не запугать правительство Афганистана и силы НАТО, то затея террористов провалилась. А само нападение лишь привело к обратному эффекту: посягательство на жизнь министра США лишь укрепило намерение Вашингтона в борьбе с экстремистами Афганистана.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" заявила, что за нападением последовал "оперативный" ответ. Правда, этот ответ тоже оказался летальным для гражданского населения Афганистана.

Пресс-служба миссии НАТО заявила, что в результате авиаудара ВВС США по позициям боевиков одна ракета отклонилась от курса и привела к потерям среди мирного населения.

К сожалению, одна из ракет сработала неправильно, что привело к жертвам среди мирного населения пресс-служба миссии НАТО "Решительная поддержка"

В то время, как талибы совершают теракты по всей стране, а местная полиция, вооруженные силы и авиация США наносят ответные удары, гражданское население Афганистана страдает больше всего.

Согласно данным ООН, потери среди мирных жителей страны в 2017 году достигли абсолютного максимума. Лишь за период с января по август 2017 года в Афганистане погибло более 1,6 тыс. жителей.

А вооруженные силы США в Афганистане c 2001 года потеряли более 2,1 тыс. солдат и офицеров.

Александр Мосесов