Госдеп не может подтвердить подлинность новой аудиозаписи аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США заявил, что не в состоянии подтвердить подлинность обнародованной в четверг аудиозаписи, которая якобы была сделана главарем запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакром аль- Багдади.

"Мы, безусловно, знаем об этой пленке, на которой якобы записан аль-Багдади. У нас есть те, которые изучат данное дело. Я не обязательно имею в виду Госдепартамент США - кто-то в американском правительстве изучает эту пленку, пытаясь понять, подлинная ли она. Я не в состоянии подтвердить ее подлинность", - сказала в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Согласно публикациям в американской печати, в этой 46-минутной аудиозаписи упоминаются в том числе совсем недавние резкие заявления КНДР в адрес США и Японии.

В середине июня Министерство обороны России сообщило, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара был уничтожен аль-Багдади и 300 боевиков. После этого представители администрации и военных кругов США неоднократно заявляли, что не могут подтвердить сведения о ликвидации главаря ИГ. Министр обороны США Джеймс Мэттис также позднее предположил, что аль-Багдади до сих пор жив, несмотря на информацию о его ликвидации.

Американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, который в течение последнего года командовал операцией коалиции против ИГ в Ираке и Сирии, в конце августа предположил, что аль-Багдади жив и находится в одной из этих двух арабских стран, предположительно, "в средней части долины реки Евфрат". По словам Таунсенда, он не видел "никаких убедительных доказательств, разведданных, сведений из открытых источников", подтверждающих заключение об уничтожении аль-Багдади.