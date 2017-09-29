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ABC: зять президента Трампа не использовал личный почтовый ящик для переписки по России

Международная панорама
29 сентября, 17:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, сентября. /ТАСС

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что Джаред Кушнер пользуется в служебных целях своим личным электронным почтовым ящиком, общаясь со своими коллегами в Белом доме

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НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Зять президента Трампа Джаред Кушнер не использовал личный почтовый ящик для отправки сообщений, в которых затрагивался бы вопрос о России. Как сообщила в пятницу телекомпания ABC, это вытекает из интервью представляющего интересы Кушнера юриста Эйби Лоуэлла, изучившего переписку Кушнера после того, как он занял пост старшего советника в администрации Трампа.

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Данное заявление последовало после того, как сотрудники спецкомитета по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США затребовали от Кушнера все документы, которые могут иметь отношение к расследованию в связи с утверждениями о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года в США.

"В комитетах хотят убедиться в том, что получили всю имеющую отношение к делу информацию, - отметил Лоуэлл в интервью ABC. - Мы изучили его переписку и там не было каких-либо документов на этот счет".

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что Кушнер пользуется в служебных целях своим личным электронным почтовым ящиком, общаясь со своими коллегами в Белом доме и в период с января по август этого года сам получил либо ответил примерно на 100 электронных писем.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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