МИД Канады: уничтожение Россией запасов химоружия стало еще одним шагом к всеобщему миру

ОТТАВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады приветствует уничтожение Россией всех ее запасов химического оружия и считает это важным шагом на пути к всеобщему миру и безопасности. Об этом в пятницу заявила глава канадского МИД Христя Фриланд.

"Эта неделя ознаменовалась важной вехой в истории и приближает всех нас к достижению глобального мира и безопасности. После более чем 15-ти лет коллективных действий (членов - прим. ТАСС) международного сообщества был ликвидирован крупнейший в мире запас заявленного химического оружия, который находился в России", - говорится в заявлении министра.

Фриланд добавила, что Канада также "сыграла важную роль" в деле уничтожения РФ своих запасов химоружия, предоставив на эти цели с 2002 года более $200 млн. Она отметила, что, в частности, на канадские средства был построен объект в Кизнере, где в среду был уничтожен последний российский боеприпас с химическим зарядом.

Россия подписала Конвенцию о запрещении химоружия 13 января 1993 года и ратифицировала ее 5 ноября 1997 года. В соответствии с ней страна задекларировала наличие почти 40 тыс. тонн химоружия и обязалась его полностью уничтожить.

Практические работы по ликвидации начались в декабре 2002 года, когда в поселке Горном (Саратовская область) был введен в эксплуатацию первый завод по уничтожению боеприпасов с отравляющими веществами. После этого в России было открыто еще шесть объектов по ликвидации химоружия - в городах Камбарка (Удмуртия, в 2005 году), Щучье (Курганская область, в 2009 году) и Почеп (Брянская область, в 2010 году); поселках Мирный (Кировская область, в 2006 году), Леонидовка (Пензенская область, в 2008 году), Кизнер (Удмуртия, в 2013 году). Заводы в Горном и Камбарке завершили уничтожение в 2005 и 2009 годах соответственно, еще четыре объекта были закрыты в 2015 году.

В среду с уничтожением последнего боеприпаса объект в Кизнере завершил свою работу, а инспекторы ОЗХО официально подтвердили полное уничтожение Россией всех своих запасов отравляющих веществ. Сроки уничтожения химоружия в России сдвигались несколько раз. Изначально предполагалось, что ликвидация будет завершена в 2012 году, однако затем крайний срок по ряду технических причин был сдвинут до 2020 года. Затем окончательной датой называлось 31 декабря 2018 года, однако России удалось досрочно выполнить все взятые на себя обязательства.