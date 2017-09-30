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Эксперт: КНДР пока сама не определилась, на каких условиях вступать в переговоры

Международная панорама
30 сентября, 7:47 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Пхеньян, вероятно, устанавливает перед собой цель создания технологии ядерной МБР, считает профессор японского университета Кэн Дзимбо

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ТОКИО, 30 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. КНДР пока сама не определилась с тем, на каком этапе развития своей ракетно-ядерной программы и на каких условиях она готова вступить в переговоры, однако, по всей видимости, конечной целью Пхеньяна является получение надежной технологии межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с ядерной боеголовкой, способной достичь континентальной части США. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом ТАСС высказал ведущий японский специалист в области политики безопасности, профессор университета Кэйо Кэн Дзимбо, в середине сентября принимавший участие во встрече экспертов с официальными лицами КНДР в Швейцарии в формате Track 1.5.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"Я думаю, это центральный вопрос, который мы должны продолжать задавать им. И во время моей встречи с северокорейскими официальными лицами в Швейцарии я многократно спрашивал у них: сколько будет достаточно? Сколько вам необходимо, чтобы самим быть уверенными, что у вас есть потенциал сдерживания, и какой будет следующий ваш шаг?", - сказал Дзимбо в ответ на вопрос о том, готов ли Пхеньян начать диалог после успешной разработки МБР с ядерной боеголовкой.

По словам эксперта, каждый раз представители Пхеньяна, среди которых был заместитель директора североамериканского департамента МИД КНДР Чхэ Ган Иль, не давали конкретного ответа. "Возможно, они и сами пока не знают, по крайней мере у них нет даже проекта ответа на такой вопрос", - добавил Дзимбо. Вместе с тем логично предположить, что Пхеньян устанавливает перед собой какую-то цель, и вероятнее всего - это технология ядерной МБР. "Они не уверены в потенциале сдерживания, если у них будет возможность действовать только на тактическом театре, имея потенциал для удара по Южной Корее и Японии", - пояснил он.

Ограниченный потенциал не ослабит альянс

"Можно подумать, что это очень эффективно, ведь каждый раз, как США думают о варианте нанесения удара [по Северной Корее], из Токио и Сеула раздаются голоса о том, что, конечно, они поддерживают позицию о "всех вариантах на столе" (включая военный - прим. ТАСС), однако односторонний удар приведет к большому ущербу - потенциальному урону Сеулу и не только", - пояснил Дзимбо, в чем заключается потенциал сдерживания оружия КГДР, способного нанести удар по Южной Корее и Японии.

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Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье

Однако, считает он, КНДР не верит в истинный альянс США со своими союзниками в регионе. "Они думают, что альянс уже ослаб. Им в самом деле необходимо достичь (возможности иметь) МБР, баллистических ракет подводных лодок и возможности точного нацеливания на Гуам, и это, вероятно, является конечной целью по достижению своей версии сдерживания", - добавил Дзимбо.

Под ослаблением альянса, по его мнению, подразумевается потенциальный сценарий, при котором США будут менее охотно подходить к обороне Токио или Сеула, если под теоретической угрозой ядерной атаки окажется, к примеру, Лос-Анджелес, поскольку возможности американской системы противоракетной обороны на маршевом участке полета имеют количественные ограничения.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.

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Страны
США КНДР Япония Швейцария Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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