Тиллерсон сообщил Си Цзиньпину, что США держат открытыми каналы диалога с КНДР

ПЕКИН, 30 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в субботу на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине подчеркнул, что американская сторона держит открытыми каналы для переговоров с КНДР и ожидает ответных шагов от северокорейского руководства.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Мы поддерживаем линию переговоров с Пхеньяном. Речь отнюдь не идет о полном "затемнении", как будто бы вдруг отключили свет, - подчеркнул американский дипломат. - Мы сохраняем открытыми два-три канала для переговоров и наблюдаем [за тем, будут ли ответные действия со стороны КНДР]".

Тиллерсон прибыл в субботу в китайскую столицу, где встретился с Си Цзиньпином и провел переговоры с главой МИД КНР Ван И и с членом Госсовета Ян Цзечи.