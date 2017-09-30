Тиллерсон сообщил Си Цзиньпину, что США держат открытыми каналы диалога с КНДР

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ПЕКИН, 30 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в субботу на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине подчеркнул, что американская сторона держит открытыми каналы для переговоров с КНДР и ожидает ответных шагов от северокорейского руководства.
Об этом сообщило агентство Yonhap.
"Мы поддерживаем линию переговоров с Пхеньяном. Речь отнюдь не идет о полном "затемнении", как будто бы вдруг отключили свет, - подчеркнул американский дипломат. - Мы сохраняем открытыми два-три канала для переговоров и наблюдаем [за тем, будут ли ответные действия со стороны КНДР]".
Тиллерсон прибыл в субботу в китайскую столицу, где встретился с Си Цзиньпином и провел переговоры с главой МИД КНР Ван И и с членом Госсовета Ян Цзечи.