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Тиллерсон сообщил Си Цзиньпину, что США держат открытыми каналы диалога с КНДР

Международная панорама
30 сентября, 16:37 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 30, сентября. /ТАСС

Госсекретарь США также отметил, что Вашингтон ожидает ответных шагов от Пхеньяна

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ПЕКИН, 30 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в субботу на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине подчеркнул, что американская сторона держит открытыми каналы для переговоров с КНДР и ожидает ответных шагов от северокорейского руководства.

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Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Мы поддерживаем линию переговоров с Пхеньяном. Речь отнюдь не идет о полном "затемнении", как будто бы вдруг отключили свет, - подчеркнул американский дипломат. - Мы сохраняем открытыми два-три канала для переговоров и наблюдаем [за тем, будут ли ответные действия со стороны КНДР]".

Тиллерсон прибыл в субботу в китайскую столицу, где встретился с Си Цзиньпином и провел переговоры с главой МИД КНР Ван И и с членом Госсовета Ян Цзечи.

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Персоны
Ван И Си Цзиньпин Тиллерсон, Рекс
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