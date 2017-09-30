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Трамп распределил полномочия по введению санкций в отношении РФ, КНДР и Ирана

Международная панорама
30 сентября, 0:50 дата обновления: 30 сентября, 1:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, сентября. /ТАСС

Госсекретарю США поручено курировать ряд статей закона, касающихся РФ, в том числе о законодательном закреплении санкций, введенных при прежней администрации

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© Manuel Balce Ceneta/AP Photo

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал меморандум о распределении между госсекретарем, министром финансов и директором национальной разведки полномочий по применению принятого летом 2017 года закона об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР.

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Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

В частности, госсекретарю Рексу Тиллерсону поручено курировать ряд статей закона, касающихся РФ, в том числе о законодательном закреплении санкций, введенных еще при прежней администрации президента-демократа Барака Обамы в связи с ситуацией на Украине, а также из-за приписываемых Москве кибератак на американские политические организации. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства может принимать решения об отказе в выдаче виз людям, которые, согласно тексту закона, "наносят ущерб кибербезопасности любых лиц, демократических институтов или правительств, действуя от имени властей Российской Федерации".

Кроме того, Тиллерсон будет отвечать за применение новых ограничений против российских финансовых организаций в контексте украинского кризиса. При этом у госсекретаря есть полномочия делать исключения, если это соответствует интересам национальной безопасности США.

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Министр финансов Стивен Мнучин в свою очередь должен будет, среди прочего, заниматься санкциями, вводимыми за распространение коррупции на территории РФ. Вместе с Тиллерсоном им поручено применять рестрикции против тех, кто поставляет вооружения правительству Сирии. В целом решения по реализации многих положений закона, согласно меморандуму Трампа, должны приниматься в тесной координации между Тиллерсоном, Мнучиным и главой американского разведывательного сообщества Дэниэлом Коутсом.

Ранее одни из разработчиков закона, сенаторы Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) и Бэн Кардин (демократ от штата Мэриленд), направили в Белый дом письмо с призывом к администрации приступить к выполнению положений документа. Они также напомнили, что к 1 октября Белый дом должен представить Конгрессу план по применению закона.

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Персоны
Обама, Барак Маккейн, Джон Коутс, Дэниел Мнучин, Стивен Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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