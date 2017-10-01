Правительство Каталонии гарантирует, что референдум состоится, несмотря на все препятствия

БАРСЕЛОНА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Каталонии гарантируют, что референдум о независимости этой области от Испании состоится в воскресенье, несмотря на все препятствия, чинимые Мадридом. Об этом заявил на пресс- конференции в Барселоне официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.

Жители Каталонии, чьи участки для голосования были закрыты испанскими властями, получат возможность проголосовать на референдуме на любом участке по предъявлению личного удостоверения. С этой целью были введены единые списки избирателей, заявил Туруль.