Правительство Каталонии гарантирует, что референдум состоится, несмотря на все препятствия

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БАРСЕЛОНА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Каталонии гарантируют, что референдум о независимости этой области от Испании состоится в воскресенье, несмотря на все препятствия, чинимые Мадридом. Об этом заявил на пресс- конференции в Барселоне официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.
Жители Каталонии, чьи участки для голосования были закрыты испанскими властями, получат возможность проголосовать на референдуме на любом участке по предъявлению личного удостоверения. С этой целью были введены единые списки избирателей, заявил Туруль.