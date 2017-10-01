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Правительство Каталонии гарантирует, что референдум состоится, несмотря на все препятствия

Международная панорама
1 октября, 9:18 UTC+3

Жители Каталонии смогут проголосовать на любом участке, заявил официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль

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БАРСЕЛОНА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Каталонии гарантируют, что референдум о независимости этой области от Испании состоится в воскресенье, несмотря на все препятствия, чинимые Мадридом. Об этом заявил на пресс- конференции в Барселоне официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.

Жители Каталонии, чьи участки для голосования были закрыты испанскими властями, получат возможность проголосовать на референдуме на любом участке по предъявлению личного удостоверения. С этой целью были введены единые списки избирателей, заявил Туруль.

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Референдум о независимости Каталонии
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