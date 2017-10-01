Жители Каталонии настроены голосовать за независимость вопреки всем препятствиям Мадрида

БАРСЕЛОНА, 1 октябрь. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Считанные часы остаются до главного в новейшей истории Каталонии и всей Испании события: референдума о независимости этого автономного региона от Мадрида. Улицы каталонской столицы пестрят красно-желтыми флагами, а местные жители убеждены: никакие препоны, чинимые Мадридом, не помешают им в воскресенье проголосовать за самостоятельность своего края, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Митинги до последней минуты

В пятницу вечером сторонники каталонской независимости провели в Барселоне многотысячный митинг, завершавший многодневную агитационную кампанию перед референдумом. Выступая перед собравшимися, глава Каталонии Карлес Пучдемон заверил: "Каталония уже победила в борьбе за суверенитет и достоинство".

Предполагалось, что суббота станет "днем тишины", однако и в последний день уличная активность не утихала, а только набирала обороты. На этот раз на улицы массово вышли сторонники единства Испании. Импровизированные митинги перед зданиями мэрий по всей стране организовывались разрозненными группами активистов, которые координировали свои усилия через социальные сети и мобильные мессенджеры. Волна протестов дошла и до Барселоны, где в течение дня прошло сразу две демонстрации противников референдума.

В середине дня несколько сотен человек вышли на площадь святого Иакова в старом городе, на которой расположены здания барселонской мэрии и Женералитата - регионального правительства. Протестующие размахивали флагами Испании и "официальными" красно-желтыми знаменами Каталонии, на которых не было звезды - традиционного символа борцов за независимость региона. "Каталония - это Испания", "Пучдемона - в тюрьму", - скандировали собравшиеся перед окнами каталонского правительства.

В беседе с корреспондентом ТАСС участники митинга подчеркивали, что считают предстоящий референдум незаконным, поэтому участия в нем принимать не будут, даже не желая голосовать "против". "В 2015 году у нас были официальные выборы в парламент, и националисты победили, но у них в общей сложности было только 48% голосов, причем не все они выступали за независимость. Но за два года у власти они настроили народ в свою пользу путем дезинформации, это все - обман", - негодует Карлос, укутавшись сразу в три флага: Испании, Каталонии и Евросоюза.

По его словам, возможное отделение Каталонии от Испании - "это путь в тупик". "Сейчас государство гарантирует нам бесплатную социальную защиту, образование, бесплатные больницы. Мы живем в Евросоюзе, в открытом мультикультурном обществе, а что могут предложить националисты? Я сам каталонец, но против этого референдума, мы уже слишком давно живем в одной стране, если посмотреть на Каталонию, здесь большая часть населения смешанная, коренных каталонцев очень мало", - говорит собеседник.

Рост националистических настроений, убежден манифестант, угрожает привести к опасной эскалации. "Сейчас поднимает голову ненависть 70-летней давности. Однажды меня самого избили каталонские праворадикалы, я сполна ощутил эту ненависть. Никто не знает, что случится после референдума, но когда сталкиваются национализм против национализма, ненависть против ненависти, это всегда очень опасно, все это может плохо закончится", - сожалеет Карлос.

Каталонцы не верят Мадриду

Мимо группы протестующих проходил активист одной из левых партий Каталонии. Заслышав разговор, он не преминул оспорить слова испанского патриота. "Они обвиняют нас в дезинформации, хотя вся дезинформация все эти годы идет только из Мадрида. Мы - лишь жертвы", - убежден Паул, который большую часть времени работает в одной из восточноевропейских стран, а на родину приехал специально, чтобы принять участие в референдуме.

"Доводы противников референдума не очень понятны. Были демократические выборы, и на них победили партии, обещавшие этот референдум. Сейчас они это обещание выполняют, и это - демократия, Мадрид же пытается отрицать очевидное и отказывается вести какой-либо диалог. Нам не остается другого выбора, кроме как действовать в одностороннем порядке", - отмечает собеседник.

По его словам, в сложившейся ситуации "жертвой является именно Каталония". "Они [испанские власти] не хотят с нами разговаривать, как будто нас не существует, они отрицают наше право на референдум, они отправляют сюда тысячи полицейских, чтобы не дать провести этот референдум", - перечисляет Паул, который сам собирается работать наблюдателем на одном из участков, если, конечно, голосование не будет сорвано. "Это будет в одной из школ в центре, люди там уже второй день ночуют, с самого утра будем дежурить на входе", - рассказал он.

Прямо у парадных ворот Женералитата в одиночном пикете стоит Льюис - каталонец средних лет. В руках у него два плаката с лозунгами: "Да, я каталонец" и "Каталония - подавляемая нация". Лицо его покрыто искусственной кровью. Льюис много лет ведет борьбу за прекращения насилия над животными, и днем ранее на том же месте он собирал подписи под соответствующей петицией.

"Я 12 лет выхожу сюда пикетировать каждую пятницу. Я защищаю животных, и мы уже добились запрета на корриду в Каталонии. Но сейчас - особый момент, и теперь я еще каждый день выхожу с лозунгами за Каталонию, выйду и на следующей неделе", - уверяет он.

По словам активиста, сам он не испытывает никаких теплых чувств к Испании, которая в том числе, подчеркивает он, привнесла в каталонскую культуру ненавистные ему бои с быками. "Я не чувствую никакой культурной связи с Испанией, это чужая мне страна, чужой народ, я каталонец, и буду голосовать за независимость", - подчеркивает он.

Напряженность нарастает

К вечеру субботы сторонники единства Испании вышли на новый, еще более многочисленный митинг в центре Барселоны. Тысячи людей с флагами Испании вновь пришли к стенам Женералитата, где опять принялись скандировать лозунги против референдума и каталонских властей. На этот раз наиболее радикально настроенные демонстранты начали переходить к действиям. Один из манифестантов попытался забраться на фасад здания ратуши, где несколько недель висит большой транспарант с лозунгом "Больше демократии" на каталанском.

Попытка сорвать вывеску оказалась неудачной: активисту удалось лишь оторвать кусок материи, не затронув сам лозунг. Одновременно другие разгоряченные соратники пытались забрасывать яйцами полицейских, охраняющих правительственные здания, и демонстративно сожгли "Эстреладу" - флаг каталонских сепаратистов.

Инциденты на площади Святого Иакова сразу вызвали негодования каталонских властей. "Кто может выступать против лозунга "Больше демократии"? Грустная картина, которая не требует слов", - отреагировала на своей странице в "Твиттере" мэр Барселоны Ада Колау.

В свою очередь глава Каталонии Карлес Пучдемон в связи со случившимся обратил внимание и на еще более угрожающие, на его взгляд, тенденции, наметившиеся в испанском обществе на фоне событий в Каталонии. "Такова действительность. Они срывают плакаты, которые гласят "Больше демократии", а в Мадриде поют "Cara al sol" (гимн испанской Фаланги "Лицом к Солнцу" - прим. ТАСС). Именно поэтому мы победим", - написал глава региона у себя в Twitter.

Aquesta és la realitat. Els molesten pancartes que diuen "Més democràcia" i a Madrid canten el "Cara al sol". Per això demà guanyarem. https://t.co/rxGfM05xki — Carles Puigdemont (@KRLS) 30 September 2017

Море красно-желтых флагов

О происходящем в эти дни в Каталонии напоминают на каждом шагу многочисленные агитационные плакаты и флаги. В городе едва ли можно найти улицу, где бы не было здания без "Эстрелады". Эти красно-желтые полосатые знамена со звездой в треугольнике местные жители вывешивают у себя в окнах и на балконах. Королевские же флаги Испании можно увидеть разве что на государственных учреждениях, где им положено быть по протоколу.

"Каталонские флаги очень популярны, - делятся продавцы сувениров на Рамбле - главной туристической улице города. - Туристы всегда их покупали как сувениры, но особенно много их берут сейчас".

Поток туристов не иссякает

Несмотря на все события последних дней, в целом Барселона продолжает жить в привычном ритме туристической столицы. Тысячи иностранных гостей заполнили узкие улицы старого города, кафе и рестораны, ничуть не смущаясь перед непредсказуемыми последствиями воскресного референдума. Уличные музыканты радуют прохожих своими песнями, на блошиных рынках в старом городе идет бойкая торговля, на улице царит причудливая смесь английской, голландской, русской, китайской, испанской речи.

В туристическом офисе на Рамбле признают: никаких указаний от руководства относительно предстоящего референдума так и не поступило, хотя многие туристы знают о последних новостях и задают соответствующие вопросы. "Нас часто спрашивают, но мы даже не знаем, что толком сказать: официально до нас ничего не довели. В целом, беспорядков мы не ожидаем, все музеи и достопримечательности должны работать в обычном режиме, но в воскресенье наверняка будет полный транспортный коллапс", - признают сотрудники представительства.

При этом в Барселоне рассчитывают, что беспорядков удастся избежать. "Мы - за демократические процедуры и за переговоры. Устраивать насилие никто не будет", - уверяют барселонцы.