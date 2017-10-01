Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Каталонии во время референдума пострадали не менее 11 сотрудников полиции

Международная панорама
1 октября, 14:29 дата обновления: 1 октября, 14:50 UTC+3

Департамент здравоохранения региона также сообщал о 38 пострадавших от действий правоохранителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 сотрудников правоохранительных органов пострадали в воскресенье в Каталонии, пытаясь предотвратить проведение референдума о независимости. Об этом сообщило министерство внутренних дел Испании.

Смотрите также

Ситуация в Каталонии. Онлайн

По его информации, "к настоящему моменту девять полицейских и двое сотрудников гражданской гвардии пострадали, выполняя судебные решения".

В воскресенье в Каталонии стартовало голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум незаконным. Сейчас по всему региону правоохранительные органы пытаются предотвратить плебисцит, изымая урны и бюллетени и закрывая участки.

Появление полиции на местах для голосования было остро воспринято желающими проголосовать. В некоторых случаях правоохранителям приходилось оттеснять каталонцев. По версии департамента здравоохранения региона, не менее 38 человек пострадали из-за действий правоохранительных органов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум о независимости Каталонии
Страны
Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Европарламенте заявили, что референдум о независимости Каталонии является законным
2
СМИ: авианосная группировка США прибудет в район Корейского полуострова 15 октября
3
В России начинает действовать ускоренный порядок снятия ограничения выезда должников
4
Ситуация в Каталонии. Онлайн
5
В США опубликовано письмо бывшей девушки Джима Керри, написанное перед самоубийством
6
Из-за аварии на Якутской ГРЭС без электричества остались более 33 тыс. домов
7
Трамп подписал новое распоряжение о санкциях, затрагивающее и Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама