В Каталонии во время референдума пострадали не менее 11 сотрудников полиции

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 сотрудников правоохранительных органов пострадали в воскресенье в Каталонии, пытаясь предотвратить проведение референдума о независимости. Об этом сообщило министерство внутренних дел Испании.

По его информации, "к настоящему моменту девять полицейских и двое сотрудников гражданской гвардии пострадали, выполняя судебные решения".

В воскресенье в Каталонии стартовало голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум незаконным. Сейчас по всему региону правоохранительные органы пытаются предотвратить плебисцит, изымая урны и бюллетени и закрывая участки.

Появление полиции на местах для голосования было остро воспринято желающими проголосовать. В некоторых случаях правоохранителям приходилось оттеснять каталонцев. По версии департамента здравоохранения региона, не менее 38 человек пострадали из-за действий правоохранительных органов.