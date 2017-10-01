WP: Трамп подписал директиву об усилении нажима на КНДР при помощи военных хакеров

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп подписал директиву об ужесточении давления США на КНДР за счет "широкого спектра" ведомств американского правительства, включая киберкомандование национальных вооруженных сил. Об этом сообщила в воскресенье со ссылкой на должностных лиц США газета The Washington Post.

Как она уточнила, упомянутая директива была подписана Трампом после проведенного в марте пересмотра политики Вашингтона в отношении Пхеньяна. Информация о существовании этого документа прежде огласке не предавалась. Как отмечается в публикации, распоряжения главы американской администрации позволили хакерам Пентагона начать операции в киберпространстве против их коллег в разведке КНДР. За счет этого хакеры КНДР якобы на какое-то время лишились доступа в интернет, говорится в статье.

Кроме того, в ней подчеркивается, что дипломаты и другие должностные лица США получили инструкции, в соответствии с которыми должны настаивать в ходе контактов с зарубежными коллегами на разрыве "всех связей с Пхеньяном". Это требование американской стороны начало давать искомые результаты, "особенно в последние недели", пишет The Washington Post. Наконец, согласно изложенным ею сведениям, директива предписала министерству финансов США выработать комплекс мер по ужесточению режима односторонних санкций в отношении различных юридических и физических лиц в КНДР, а также ведущих с ними дела иностранцев.

Как утверждал неназванный американский чиновник, администрация Трампа предоставляла "Северной Корее все возможности сесть за стол переговоров, выработать иной подход". "Мы ясно дали понять, что дверь была открыта для переговоров, прежде чем президент подписал эту стратегию", - заверил он. Однако, по версии чиновника, Пхеньян не воспользовался предоставленной ему возможностью.

Трамп в воскресенье выразил мнение, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон лишь теряет время впустую, стараясь наладить процесс консультаций с КНДР.