Reuters: Трамп считает, что с КНДР не надо вести диалог, пока она идет на провокации

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ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что с КНДР не следует вести переговоры, пока она продолжает предпринимать провокационные действия. Об этом заявил в воскресенье информационному агентству Reuters высокопоставленный американский официальный представитель, поясняя высказывания Трампа, рекомендовавшего госсекретарю США Рексу Тиллерсону не тратить время на попытки налаживания диалога с КНДР.
"Президент не считает, что сейчас время вести с ними переговоры, когда Северная Корея продолжает свои провокации", - сказал американский чиновник. Он также утверждал, что остающиеся открытыми каналы связи между Вашингтоном и Пхеньяном, о которых в субботу в ходе визита в Пекин упоминал Тиллерсон, используются для освобождения американских граждан, удерживаемых властями КНДР.
Трамп в воскресенье выразил мнение, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон лишь теряет время впустую, стараясь наладить процесс переговоров с КНДР.
"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он даром тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким "человеком-ракетой". Побереги энергию, Рекс. Мы сделаем то, что должно быть сделано!" - написал хозяин Белого дома в своем Twitter. "Человеком- ракетой" Трамп называл в последние недели лидера КНДР Ким Чен Ына.