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СМИ: в Каталонии на избирательном участке неизвестный ранил ножом двух человек

Международная панорама
2 октября, 0:31 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 2, октября. /ТАСС

Инцидент произошел в провинции Барселона

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МАДРИД, 2 октября. /ТАСС/. Неизвестный с ножом ворвался в воскресенье на избирательный участок в испанской Каталонии. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, инцидент произошел в районе 17:00 по местному времени (18:00 мск) в провинции Барселона. Ранения получили два человека. Нападавшего задержали.

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум незаконным. В течение дня по всему региону правоохранительные органы пытались предотвратить плебисцит, изымая урны и бюллетени, закрывая участки.

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