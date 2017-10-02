СМИ: в Каталонии на избирательном участке неизвестный ранил ножом двух человек

МАДРИД, 2 октября. /ТАСС/. Неизвестный с ножом ворвался в воскресенье на избирательный участок в испанской Каталонии. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, инцидент произошел в районе 17:00 по местному времени (18:00 мск) в провинции Барселона. Ранения получили два человека. Нападавшего задержали.

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум незаконным. В течение дня по всему региону правоохранительные органы пытались предотвратить плебисцит, изымая урны и бюллетени, закрывая участки.