Подозреваемый в совершении теракта в Эдмонтоне прибыл в Канаду из Сомали

ОТТАВА, 2 октября. /ТАСС/. Теракт в канадском Эдмонтоне (провинция Альберта) совершил выходец из Сомали. Об этом в воскресенье на пресс-конференции сообщил заместитель комиссара национальной полиции Мартин Дегран.

"Подозреваемый из Сомали, в Канаде он оформляет статус беженца", - сказал он. Полицейский не сообщил имени мужчины, но и не опроверг сведения о том, что это может быть 30-летний Абдулахи Хасан Шариф. Дегран также добавил, что задержанный был известен полиции с 2015 года в связи с расследованием дела о распространении информации экстремистского характера, но до 30 сентября 2017 года не был замечен в каких-либо противоправных действиях. Более подробные данные заместитель комиссара обещал предоставить в понедельник.

Шеф полиции Эдмонтона Роб Кнект сообщил, что подозреваемому в скором времени будут предъявлены обвинения по целому ряду статей, среди которых совершение теракта, попытка убийства пяти человек, применение оружия, опасное вождение автомобиля. "Он действовал один, - добавил полицейский. - Сейчас нет никакой угрозы для жителей Эдмонтона, но мы просим их быть бдительными и сообщать нам о любой подозрительной активности".

Он добавил, что трое пострадавших в теракте выписаны из больницы. "Трое из пяти пострадавших в теракте выписаны, в том числе полицейский, - сказал Кнект. - Один из двух остающихся в больнице людей был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии".

Шеф полиции Эдмонтона также рассказал, что полицейский, которого террорист сбил на машине, а затем попытался убить ножом, получил ранения головы и лица. При этом правоохранитель сумел дать отпор нападавшему, который в итоге убежал.

В субботу вечером (утро воскресенья мск) мужчина, вооруженный ножом, совершил в Эдмонтоне нападение на полицейского. Неизвестный на автомобиле сбил правоохранителя, перекрывавшего дорогу во время футбольного матча на близлежащем стадионе, а затем врезался в его служебную машину. После этого атаковавший вышел из транспортного средства, нанес полицейскому несколько ножевых ранений и скрылся пешком. В автомобиле, оставленном злоумышленником на месте происшествия, был обнаружен флаг террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Спустя несколько часов сотрудники правоохранительных органов заметили 30-летнего подозреваемого за рулем грузовика. Мужчина, которого преследовали более 10 полицейских машин, попытался скрыться, сбив по пути четырех пешеходов. В итоге стражам порядка удалось задержать подозреваемого. По мнению следователей, злоумышленник действовал в одиночку.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападение терактом.