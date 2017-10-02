Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подозреваемый в совершении теракта в Эдмонтоне прибыл в Канаду из Сомали

Международная панорама
2 октября, 1:38 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 2, октября. /ТАСС

Задержанному будут предъявлены обвинения по нескольким статьям, среди которых совершение теракта, попытка убийства пяти человек, применение оружия, опасное вождение автомобиля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 2 октября. /ТАСС/. Теракт в канадском Эдмонтоне (провинция Альберта) совершил выходец из Сомали. Об этом в воскресенье на пресс-конференции сообщил заместитель комиссара национальной полиции Мартин Дегран.

"Подозреваемый из Сомали, в Канаде он оформляет статус беженца", - сказал он. Полицейский не сообщил имени мужчины, но и не опроверг сведения о том, что это может быть 30-летний Абдулахи Хасан Шариф. Дегран также добавил, что задержанный был известен полиции с 2015 года в связи с расследованием дела о распространении информации экстремистского характера, но до 30 сентября 2017 года не был замечен в каких-либо противоправных действиях. Более подробные данные заместитель комиссара обещал предоставить в понедельник.

Смотрите также

Спецслужбы США предложили Канаде помощь в расследовании теракта в Эдмонтоне

Канада не будет повышать меры безопасности в связи с терактом в Эдмонтоне

Премьер Канады назвал терактом наезд автомобиля на людей в Эдмонтоне

Шеф полиции Эдмонтона Роб Кнект сообщил, что подозреваемому в скором времени будут предъявлены обвинения по целому ряду статей, среди которых совершение теракта, попытка убийства пяти человек, применение оружия, опасное вождение автомобиля. "Он действовал один, - добавил полицейский. - Сейчас нет никакой угрозы для жителей Эдмонтона, но мы просим их быть бдительными и сообщать нам о любой подозрительной активности".

Он добавил, что трое пострадавших в теракте выписаны из больницы. "Трое из пяти пострадавших в теракте выписаны, в том числе полицейский, - сказал Кнект. - Один из двух остающихся в больнице людей был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии".

Шеф полиции Эдмонтона также рассказал, что полицейский, которого террорист сбил на машине, а затем попытался убить ножом, получил ранения головы и лица. При этом правоохранитель сумел дать отпор нападавшему, который в итоге убежал.

В субботу вечером (утро воскресенья мск) мужчина, вооруженный ножом, совершил в Эдмонтоне нападение на полицейского. Неизвестный на автомобиле сбил правоохранителя, перекрывавшего дорогу во время футбольного матча на близлежащем стадионе, а затем врезался в его служебную машину. После этого атаковавший вышел из транспортного средства, нанес полицейскому несколько ножевых ранений и скрылся пешком. В автомобиле, оставленном злоумышленником на месте происшествия, был обнаружен флаг террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Спустя несколько часов сотрудники правоохранительных органов заметили 30-летнего подозреваемого за рулем грузовика. Мужчина, которого преследовали более 10 полицейских машин, попытался скрыться, сбив по пути четырех пешеходов. В итоге стражам порядка удалось задержать подозреваемого. По мнению следователей, злоумышленник действовал в одиночку.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападение терактом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трюдо, Джастин
Страны
Канада
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
2
Две женщины погибли от рук преступника на вокзале в Марселе
3
В США установлена причина одного из крупнейших за 40 лет крушений судов
4
Математик Владимир Воеводский умер на 52-м году жизни
5
Раненный в Сирии полковник Федянин скончался в госпитале в Москве
6
Ситуация в Каталонии. Онлайн
7
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама