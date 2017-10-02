WSJ: Вашингтон может попытаться ликвидировать представительство талибов в Катаре

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа прорабатывает план, предполагающий прекращение присутствия представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) в катарской столице - Дохе. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания из числа бывших и действующих официальных лиц, "в администрации Трампа рассматривают план, цель которого состоит в том, чтобы закрыть политический офис "Талибана" в Катаре". Как отмечается в материале, данная инициатива вызвала "возражения со стороны чиновников в Госдепартаменте, которые говорят, что это может навредить интересам США в Афганистане".

Ряд сотрудников внешнеполитического ведомства США, специализирующихся на Южной Азии, в частности, 29 сентября направил представителям администрации послание, в котором призвал воздержаться от ликвидации представительства талибов. Они также высказались за активизацию переговоров с движением относительно прекращения войны в Афганистане.

В публикации приводится комментарий начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. Она отметила, что администрация Трампа продолжит усилия по прекращению войны в Афганистане. "Нет сомнений в том, что мы стремимся поддержать процесс урегулирования, - подчеркнула Науэрт. - Есть сомнения относительно готовности "Талибана" серьезно в этом участвовать".

Представительство "Талибана" в Дохе было открыто в 2013 году при поддержке властей США, Афганистана и Катара. Предполагалось, что его наличие позволит активизировать переговорный процесс и способствовать урегулированию в Афганистане. Как отмечает издание, данные надежды не оправдались и Вашингтон разочаровался в этой идее.

"По словам официальных лиц, пытаясь оказать дополнительное давление на "Талибан", администрация сейчас рассматривает возможность закрытия его политического офиса в Катаре, - отмечается в публикации. - Данный шаг должен будет получить поддержку со стороны властей Афганистана, которые обсуждали эту инициативу с чиновниками США". Как отмечает издание, талибы ранее заявляли, что закрытие представительства в Дохе сделает невозможным мирное урегулирование в Афганистане, и ответственность за это будет лежать на США и их союзниках.