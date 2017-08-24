Американский генерал заявил о намерении США воевать в Афганистане до победы

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. США намерены оставаться в Афганистане до окончательной победы. Как сообщило в четверг информационное агентство Associated Press (AP), об этом заявил в беседе с журналистами в Кабуле командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон.

"Мы не потерпим неудачи в Афганистане, - заявил он. - И наша национальная безопасность, и национальная безопасность Афганистана и наших союзников зависят от этого". По его словам, афганские силы безопасности при поддержке американских войск и войск стран НАТО уничтожат боевиков "Исламского государства" и "Аль-Каиды" (террористические группировки запрещены в РФ).

Американский генерал обратился также к боевикам движения "Талибан" (запрещено в РФ) с призывом прекратить боевые действия. "Прекратите воевать с соотечественниками, - заявил он. - Сложите оружие и интегрируйтесь в афганское общество".

Представитель "Талибан" отверг это предложение. "Мы не сложим оружия и "Талибан" будет вести боевые действия до тех пор, пока последний американский солдат не покинет Афганистан", - заявил в интервью агентству AP по телефону представитель талибов.

В понедельник президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию по Афганистану. Как сообщила во вторник телекомпания Fox News, глава государства принял решение направить в Афганистан 4 тыс. американских военнослужащих в дополнение к 8,4 тыс. уже находящимся там.