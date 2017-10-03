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СМИ: террористы атаковали военную часть на севере Индии

Международная панорама
3 октября, 6:59 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 3, октября. /ТАСС

Телеканал сообщает о ранении трех военнослужащих, один террорист убит

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 октября. /ТАСС/. Террористы-смертники атаковали рано утром во вторник пограничную часть в административной столице штата Джамму и Кашмир Сринагаре на севере Индии. Как сообщает телеканал NDTV, ранено не менее трех военнослужащих, один террорист убит, операция по поиску боевиков продолжается.

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По этой информации, группа вооруженных террористов напала на казарму пограничников, которая примыкает к международному аэропорту Сринагара. Все полеты в настоящее время отменены.

Несколько террористов продолжают скрываться в этом районе. Аэропорт и прилегающие территории оцеплены военными, в операции по уничтожению террористов принимают участие боевые вертолеты, сообщает телеканал.

В прошлом году 18 сентября боевики-смертники провели подобную операцию - атаковали расположение индийского батальона в городе Ури, погибли 19 военнослужащих. Индия тогда заявила, что террористы прибыли с пакистанской территории, и обвинила Исламабад в поддержке терроризма.

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