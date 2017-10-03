СМИ: террористы атаковали военную часть на севере Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 октября. /ТАСС/. Террористы-смертники атаковали рано утром во вторник пограничную часть в административной столице штата Джамму и Кашмир Сринагаре на севере Индии. Как сообщает телеканал NDTV, ранено не менее трех военнослужащих, один террорист убит, операция по поиску боевиков продолжается.

По этой информации, группа вооруженных террористов напала на казарму пограничников, которая примыкает к международному аэропорту Сринагара. Все полеты в настоящее время отменены.

Несколько террористов продолжают скрываться в этом районе. Аэропорт и прилегающие территории оцеплены военными, в операции по уничтожению террористов принимают участие боевые вертолеты, сообщает телеканал.

В прошлом году 18 сентября боевики-смертники провели подобную операцию - атаковали расположение индийского батальона в городе Ури, погибли 19 военнослужащих. Индия тогда заявила, что террористы прибыли с пакистанской территории, и обвинила Исламабад в поддержке терроризма.