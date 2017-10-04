США сформировали список высылаемых дипломатов Кубы по принципу взаимности

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. США высылают тех кубинских дипломатов, которые выполняют в посольстве в Вашингтоне примерно такие же функции, что и покинувшие на днях Гавану их американские коллеги. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Люди, служащие здесь, в их посольстве [и получившие предписание вернуться на родину], выполняли, как мы считаем, работу, схожую с той, которой занимались наши представители в посольстве на Кубе. У нас сократились возможности заниматься своей работой на Кубе из-за атак на... американцев. Теперь у них [у кубинцев] также будут сокращенные возможности заниматься своим делом", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США. При этом она отказалась говорить, "как в точности были выбраны" сотрудники кубинского посольства в Вашингтоне, которых американское правительство попросило вернуться на родину.

Ранее в тот же день на специальном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США сообщил, что список конкретных лиц, которым было предписано вернуться на Кубу, был передан посольству этой страны в Вашингтоне американской стороной. "Да, мы передали им список", - отметил этот сотрудник Госдепартамента США. Он не пояснил, какова теперь будет численность персонала кубинского посольства в США.

Администрация США решила выдворить из страны 15 кубинских дипломатов, они должны выехать из страны в течение недели. Тем не менее персонами нон грата эти лица не объявляются, подчеркнул ведущий спецбрифинга.

Он отказался комментировать утверждения о том, что министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес проинформировал госсекретаря США Рекса Тиллерсона на недавней встрече в Вашингтоне о несанкционированной операции спецслужб своей страны против американских госслужащих, в результате которой те якобы и пострадали. Кроме того, ведущий спецбрифинга, сославшись на то, что не является медиком, ушел от обсуждения предположений некоторых американских врачей, которые не исключают массового случая психосоматического расстройства.

В пятницу США объявили о сокращении численности сотрудников своего посольства в Гаване в связи с якобы имевшими место в последние месяцы "акустическими атаками" на американских госслужащих на Кубе. Согласно информации правительства США, от этих атак пострадало в общей сложности 22 человека.