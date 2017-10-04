Куба возложила на США ответственность за ухудшение двусторонних отношений

ГАВАНА, 4 октября. /ТАСС/. Вашингтон несет ответственность за ухудшение американо-кубинских отношений. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Гаване министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес.

"Правительство США несет ответственность за ухудшение двусторонних отношений с Кубой в настоящем и, вероятно, в будущем", - подчеркнул глава МИД.

Во вторник США потребовали от Кубы сократить на 15 человек число сотрудников своего посольства в Вашингтоне. Дипломатам предписано покинуть территорию США в течение семи дней. Данное решение стало ответом на "акустические атаки", в результате которых, по утверждению Госдепартамента, на Кубе пострадали 22 американских госслужащих. По данным СМИ, в кубинском посольстве в Вашингтоне останутся всего восемь сотрудников.

Необоснованное и неприемлемое решение

Родригес заявил, что Куба считает решение США сократить персонал кубинского посольства в Вашингтоне "необоснованным и неприемлемым" и выражает по этому поводу решительный протест.

Глава МИД карибской страны назвал меры американской администрации непродуманными и политически мотивированными. "Это решение отрицательно скажется на двусторонних отношениях в разных сферах", - подчеркнул дипломат.

Он также призвал власти США отказаться от дальнейшей политизации темы с целью "избежать нежелательной эскалации ситуации".

Доказательств атак нет

По словам Родригеса, до сих пор никаких доказательств того, что американские дипломаты действительно подверглись в Гаване неким акустическим атакам, нет. "Не существует ни единого доказательства того, что предполагаемые инциденты действительно произошли. Причины и происхождение заболеваний, о которых сообщили американские дипломаты и члены их семей, неизвестны. Не удалось установить и предполагаемых исполнителей", - отметил министр.

По его словам, на Кубе нет оборудования, которое могло быть использовано для совершения подобных атак. Глава внешнеполитического ведомства также указал, что США не предоставили Кубе достаточной информации для расследования этого дела. В частности, кубинские власти не получили никаких медицинских заключений о состоянии здоровья якобы пострадавших дипломатов.

Куба непричастна

Родригес категорически отверг причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами. "Куба всегда твердо придерживалась всех взятых на себя обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в плане обеспечения безопасности аккредитованных в стране дипломатов", - указал глава кубинского внешнеполитического ведомства.

Родригес заверил, что Куба никогда не предпринимала и не предпримет каких-либо атак против дипломатов и их родственников. "Кубинское правительство никогда не позволяло и не позволит третьим сторонам использовать свою территорию для подобных целей", - подчеркнул глава МИД.

Он также отметил, что Куба готова продолжать активное сотрудничество с США с целью расследования данных инцидентов.

Дипломатический скандал

В минувшую пятницу власти США объявили об отзыве на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване и приостановке на неопределенный срок выдачи там виз. Кроме того, Госдепартамент предупредил американцев об опасности совершения поездок на Кубу из-за опасности подвергнуться таким же атакам, как и дипломаты.

При этом США не стали разрывать дипломатические отношения с островным государством, которые были восстановлены летом 2015 года.