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Профильный комитет Рады просит Порошенко уволить главу Генштаба Украины

Международная панорама
4 октября, 18:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, октября. /ТАСС

Виктора Муженко предлагают уволить за "систематические недочеты"

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КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Украины обратился к президенту Петру Порошенко с требованием уволить начальника Генерального штаба Виктора Муженко за "систематические недочеты". За такое решение в среду проголосовали члены комитета.

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"Согласно конституции и законам Украины о Вооруженных силах в положении о Генеральном штабе обратиться к президенту Украины с просьбой уволить начальника Генерального штаба за систематические недочеты в организации этой работы", - зачитал предложение председатель комитета Сергей Пашинский после заслушивания представителей минобороны и Генштаба по ситуации с крупным пожаром на складе боеприпасов в Винницкой области.

Кроме того, на заседании комитета было принято решение обратиться к министру обороны Степану Полтораку относительно увольнения руководителя Военной службы правопорядка Украины. По словам Пашинского, это "еще одно лицо, которое несет персональную ответственность" за обеспечение должной охраны военных объектов.

Сильный пожар на одном из крупнейших арсеналов министерства обороны Украины в поселке Калиновка Винницкой области начался 26 сентября и был локализован лишь спустя два дня. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, на складах, где хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", уничтожено до трети запасов. По предварительным данным, ущерб от ЧП оценивается в $800 млн.

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