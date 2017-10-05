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Волкер сообщил, что его встреча с Сурковым состоится 7 октября в Белграде

Международная панорама
5 октября, 8:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины и помощник президента России встретятся, чтобы обсудить выполнение минских договоренностей

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что его следующая встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым состоится 7 октября в Белграде.

"Проведу встречу с российским коллегой 7 октября в Белграде для того, чтобы обсудить, как стимулировать выполнение минских договоренностей и восстановить территориальную целостность Украины", - написал он в своем Twitter.

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