Волкер сообщил, что его встреча с Сурковым состоится 7 октября в Белграде

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что его следующая встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым состоится 7 октября в Белграде.
Will meet Russian counterpart Oct 7 in Belgrade to discuss how to catalyze Minsk implementation and restore Ukraine's territorial integrity.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 4 октября 2017 г.
"Проведу встречу с российским коллегой 7 октября в Белграде для того, чтобы обсудить, как стимулировать выполнение минских договоренностей и восстановить территориальную целостность Украины", - написал он в своем Twitter.