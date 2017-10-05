Волкер сообщил, что его встреча с Сурковым состоится 7 октября в Белграде

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что его следующая встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым состоится 7 октября в Белграде.

Will meet Russian counterpart Oct 7 in Belgrade to discuss how to catalyze Minsk implementation and restore Ukraine's territorial integrity. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 4 октября 2017 г.

"Проведу встречу с российским коллегой 7 октября в Белграде для того, чтобы обсудить, как стимулировать выполнение минских договоренностей и восстановить территориальную целостность Украины", - написал он в своем Twitter.