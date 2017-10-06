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Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса

Международная панорама
6 октября, 10:38 UTC+3

За соответствующее решение проголосовали 233 депутата при 226 необходимых

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Заседание Верховной рады Украины

Заседание Верховной рады Украины

© EPA/ROMAN PILIPEY

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Украинский парламент одобрил в первом чтении законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". За соответствующее решение проголосовали 233 депутата при 226 необходимых.

Документ был зарегистрирован в Верховной раде президентом страны Петром Порошенко. В нем, в частности, неподконтрольные Киеву районы Донбасса называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил для освобождения территорий востока страны. В него также была внесена поправка, которая изымает из текста ссылку на минские соглашения.

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