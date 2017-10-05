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Комитет по безопасности Рады рекомендовал принять проект закона о реинтеграции Донбасса

Международная панорама
5 октября, 11:26 UTC+3

При этом на заседании было оговорено, что ко второму чтению должны быть подготовлены поправки к документу

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КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" в первом чтении.

При этом на заседании было оговорено, что ко второму чтению должны быть подготовлены поправки к документу.

В среду, 4 октября, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду проект этого закона. Законопроект предусматривает приоритетность минских соглашений только в вопросах безопасности, наделяет президента правом использовать армию для отпора вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях и вводить военное положение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на неподконтрольных Киеву территориях.
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