США заявили, что не поддерживают запрет ядерного оружия по всему миру

ВАШИНГТОН, 6 октября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США не поддерживают запрет ядерного оружия по всему миру, так как на практике это может подорвать международный режим нераспространения. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в пятницу представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США при Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать присуждение Нобелевской премии мира Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).

"Какими благими не были бы эти намерения, Соединенные Штаты не поддерживают усилия по запрету [ядерного оружия], поскольку на практике они могут подорвать международный режим нераспространения и не позволят создать мир, в котором не будет существовать ядерного оружия", - пояснил специалист.

При этом в Белом доме отметили, что, в принципе, президент США Дональд Трамп согласен с подобной концепцией. "Он сказал, что в идеальном мире ядерного оружия не существует. К сожалению, мы не живем в этом прекрасном мире, и особенно в сегодняшней ухудшающейся обстановке в плане безопасности условия, необходимые для ликвидации [ядерного оружия], вряд ли будут обеспечены в обозримом будущем", - пояснил представитель СНБ.

По его словам, американский лидер надеется, что "исполненные благих намерений сторонники разоружения смогут более конструктивно работать в будущем для разработки мер, которые, скорее всего, будут действительно эффективными".

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль с уважением относится к решению о присуждении Нобелевской премии мира Международной кампании по запрещению ядерного оружия. Он также подчеркнул, что Москва последовательно и активно выступает за нераспространение ядерного оружия.