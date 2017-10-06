Госдепартамент одобрил продажу систем ПРО Саудовской Аравии на $15 млрд

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил продажу Саудовской Аравии мобильных противоракетных комплексов THAAD на сумму в $15 млрд в рамках общей партии оборонительного вооружения стоимостью $110 млрд, о поставке которой ранее договорились Вашингтон и Эр-Рияд. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении управления Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Ранее об этой сделке был уведомлен Конгресс США.