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Госдепартамент одобрил продажу систем ПРО Саудовской Аравии на $15 млрд

Международная панорама
6 октября, 22:44 UTC+3

Как сообщили в Пентагоне, сделка одобрена в рамках общей партии оборонительного вооружения стоимостью $110 млрд, о поставке которой стороны условились ранее

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ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил продажу Саудовской Аравии мобильных противоракетных комплексов THAAD на сумму в $15 млрд в рамках общей партии оборонительного вооружения стоимостью $110 млрд, о поставке которой ранее договорились Вашингтон и Эр-Рияд. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении управления Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Ранее об этой сделке был уведомлен Конгресс США.

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