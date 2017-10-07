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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Международная панорама
7 октября, 10:24 UTC+3 МИНСК МИНСК 7, октября. /ТАСС

Президент Белоруссии отметил вклад российского лидера в развитие отношений двух стран "в духе стратегического партнерства"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Виктор Драчев/ТАСС

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием, отметив его вклад в развитие белорусско-российских отношений.

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Об этом сообщили в субботу в пресс-службе белорусского лидера.

"В нашей стране высоко ценят ваш вклад в развитие белорусско-российских отношений в духе стратегического партнерства, - отметил глава белорусского государства. - Правильность выбранного нами курса на сближение Белоруссии и России подтверждена временем".

По словам Лукашенко, сегодня достижения союзного строительства очевидны. "Глубоко убежден, что ваша активная позиция, нацеленность на дальнейшее взаимодействие будут способствовать расширению интеграционных процессов двух братских государств", - подчеркнул Лукашенко.

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