Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

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МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием, отметив его вклад в развитие белорусско-российских отношений.
Об этом сообщили в субботу в пресс-службе белорусского лидера.
"В нашей стране высоко ценят ваш вклад в развитие белорусско-российских отношений в духе стратегического партнерства, - отметил глава белорусского государства. - Правильность выбранного нами курса на сближение Белоруссии и России подтверждена временем".
По словам Лукашенко, сегодня достижения союзного строительства очевидны. "Глубоко убежден, что ваша активная позиция, нацеленность на дальнейшее взаимодействие будут способствовать расширению интеграционных процессов двух братских государств", - подчеркнул Лукашенко.