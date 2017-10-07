Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием, отметив его вклад в развитие белорусско-российских отношений.

Об этом сообщили в субботу в пресс-службе белорусского лидера.

"В нашей стране высоко ценят ваш вклад в развитие белорусско-российских отношений в духе стратегического партнерства, - отметил глава белорусского государства. - Правильность выбранного нами курса на сближение Белоруссии и России подтверждена временем".

По словам Лукашенко, сегодня достижения союзного строительства очевидны. "Глубоко убежден, что ваша активная позиция, нацеленность на дальнейшее взаимодействие будут способствовать расширению интеграционных процессов двух братских государств", - подчеркнул Лукашенко.