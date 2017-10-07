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Австралийские основоположники IСAN считают Нобелевскую премию мира наградой своей страны

Международная панорама
7 октября, 12:33 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 7, октября. /ТАСС

Тим Райт, Тилман Рафф и Димити Хокинс также заявили, что не причисляли организацию к основным претендентам на получение премии в этом году

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СИДНЕЙ, 7 октября. /ТАСС/. Один из основоположников Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) австралиец Тим Райт заявил, что присуждение этой организации Нобелевской премии мира "можно в определенном смысле считать первой Нобелевской премией мира Австралии".

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Почему Нобелевскую премию мира присудили ICAN

Предложение создать ICAN впервые было высказано на конференции организации "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" в 2006 году. Штаб-квартира ICAN базируется в Женеве, однако именно группа австралийских юристов и врачей стояла у истоков общественного движения, развитие которого привело к формированию этой организации. В 2006 году они учредили первый офис будущей ICAN в пригороде Мельбурна Карлтоне, 23 апреля 2007 года провели в Мельбурне ее первую презентацию, а ее международная презентация прошла спустя неделю в Вене.

"Это исторический момент, мы чрезвычайно горды", - сказал Райт на состоявшейся в субботу пресс-конференции в Мельбурне, в которой также приняли участие два других основоположника ICAN Тилман Рафф и Димити Хокинс. Они признались, что не причисляли ICAN к основным претендентам на получение Нобелевской премии мира в этом году, вот почему сообщение об этом стало для них полной неожиданностью.

Тим Райт воспользовался этой неожиданной новостью для того, чтобы подвергнуть критике правительство своей страны за нежелание поддержать Договор о запрещении ядерного оружия, который принят 7 июля нынешнего года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и открыт для подписания 20 сентября. Австралия не является ядерной державой, тем не менее правительство страны считает ядерное оружие ее главного союзника США одной из ключевых гарантий обеспечения национальной безопасности. "Проводимая Австралией политика поддержки ядерного оружия лишь добавляет напряженности нынешней ситуации в мире и препятствует процессу разоружения", - полагает Райт. В этой связи его коллега Тилман Рафф заявил, что "не ждет сейчас телефонных звонков с поздравлениями от премьер-министра [Австралии] и лидера парламентской оппозиции".

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