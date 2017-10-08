Хантсман: США и РФ могут заставить КНДР сесть за стол переговоров

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Москве и Вашингтону по силам убедить Пхеньян сесть за стол переговоров для выработки дипломатического решения проблемы, связанной с ядерной и ракетной программами КНДР.

Такую позицию изложил новый посол США в России Джон Хантсман, выступая в субботу на формальной церемонии введения в нынешнюю должность. Как сообщило агентство AP, она состоялась в штате Юта, губернатором которого ранее был дипломат.

Речь идет о юридически необязательной церемонии, проведение которой запросил сам Хантсман. В должность посла его ввел преемник на посту губернатора Юты Гэри Герберт. Мероприятие, прошедшее в столице штата Солт-Лейк-Сити, носило закрытый характер.

Хантсман в своей речи перечислил ряд вопросов, которыми он намерен заняться на своем новом посту. В их числе он назвал попытки заручиться поддержкой России для решения проблемы КНДР. "Действуя вместе, как мы считаем, Соединенные Штаты и Россия могут заставить северокорейский режим сесть за стол переговоров, чтобы найти политическое решение", - приводит агентство выдержки из речи дипломата.

Он также указал, что намерен заняться восстановлением суверенитета Украины. Как отмечает AP, Хантсман заявил, что "хочет улучшить отношения [с Москвой], однако первым шагом на пути к этому должно стать возвращение украинского контроля [над территориями] в пределах международно признанных границ". "Этот вопрос касается не только Соединенных Штатов, но и Европы, Канады и буквально каждой развитой страны", - полагает он.

Кроме того, новый посол затронул вопрос якобы имевшего место вмешательства РФ в американские выборы. По данным агентства, он выразил мнение, что отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на низшей точке, поскольку многие в США считают, что Россия хочет подорвать американскую демократию. Как отметил дипломат, это "больше не внутрипартийная проблема на политическом уровне".