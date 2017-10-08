Эрдоган: Турция работает с бойцами оппозиции для достижения соглашений по Идлибу

АНКАРА, 8 октября. /ТАСС/. Турция в сотрудничестве с бойцами Сирийской свободной армии (ССА) работает над установлением безопасности в Идлибе на основании достигнутых с Россией и Ираном соглашений. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в городе Афьон, трансляцию которого вел телеканал "А Haber".

"Сейчас мы реализуем разработанный в Астане план по Идлибу. Мы действуем там совместно с ССА", - подчеркнул он.

Турецкий лидер также сказал, что Анкара не допустит того, чтобы из Ирака и Сирии исходили угрозы для ее национальной безопасности.

"Мы не допустим того, чтобы Турцию окружили угрозы из Сирии и Ирака. Мы предпринимаем шаги, чтобы защититься от возможных нападений на нашей территории, - отметил он. - Первым шагом стала операция "Щит Евфрата". Сейчас проводится операция в сирийском Идлибе".

Кроме того, Эрдоган заявил, что "на границе с Сирией ведется серьезная работа по созданию нового государства". "Если Анкара будет сидеть сложа руки, то эти планы будут реализованы", - подчеркнул он.

Накануне президент сообщил, что турецкие военные еще не вошли в провинцию Идлиб. По его словам, "на данный момент там действуют бойцы ССА".