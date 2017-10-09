Хантсман заявил, что намерен работать в России на основе прагматизма

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что намерен работать с руководством России на основе прагматизма и поиска взаимовыгодных решений. Видеообращение посла размещено на странице посольства Соединенных Штатов в Twitter.

Знакомьтесь: Джон Хантсман, новый посол США в России. #посолХантсман pic.twitter.com/cWplx4naGX — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 9 October 2017

"Ни для кого ни секрет, что сейчас отношения между США и Россией находятся на низкой точке, - сказал он. - Я рассчитываю работать вместе с российским руководством над изучением возможностей сотрудничества на основе прагматизма и поиска взаимовыгодных решений по проблемам, которые стоят между нами. Там, где у нас есть разногласия, я буду прямо и открыто представлять ценности и интересы США и с уважением и непредвзято слушать своих собеседников".

"Я очень рад, что приехал в Москву, готов приступить к работе, - отметил американский дипломат. - Надеюсь встречаться с россиянами из самых разных сфер общества".

Хантсман был утвержден послом в Москве Сенатом американского Конгресса в конце сентября. На слушаниях, посвященных его кандидатуре, он заявил, что у США "нет другого выбора", кроме как взаимодействовать с РФ в решении ряда международных проблем. Он также сообщил о своем стремлении обсуждать с российскими властями борьбу с терроризмом, соблюдение договоров по контролю над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения, политическое урегулирование конфликта в Сирии и кризиса на Украине.

Новому американскому послу в России 57 лет, он имеет степень бакалавра по международной политике (окончил Пенсильванский университет), работал в администрациях пяти президентов США. В 1992 году в возрасте 32 лет он возглавил дипмиссию в Сингапуре, став самым молодым послом своей страны за последние 100 лет. В 1993-2001 годах занимал ряд должностей в международном химическом концерне своего отца Huntsman Corporation. С 2005 по 2009 год был губернатором штата Юта, а в 2009-2011 годах являлся послом США в КНР.