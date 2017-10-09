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Президент Молдавии обсудит с Путиным двусторонние отношения и проблему Приднестровья

Международная панорама
9 октября, 12:17 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Игорь Додон отметил, что несмотря на препятствия, страны двигаются в сторону восстановления полноценного стратегического партнерства

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КИШИНЕВ, 9 октября. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон планирует обсудить в Сочи с президентом России Владимиром Путиным весь спектр двусторонних отношений и проблематику приднестровского урегулирования. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС накануне встречи, намеченной на полях саммита СНГ, который пройдет 11 октября.

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"В Сочи планирую обсудить с Владимиром Владимировичем детально весь спектр отношений между нашими странами, проблематику приднестровского урегулирования. Несмотря ни на какие препятствия, мы движемся вперед по восстановлению полноценного стратегического партнерства между Молдавией и Россией", - отметил Додон. Он привел данные, согласно которым после его прежних встреч с Путиным экспорт молдавской сельхозпродукции в Россию вырос в несколько раз. Президент Молдавии также отметил, что в России работает более полумиллиона его соотечественников, десятки тысяч из которых благодаря активизации двустороннего сотрудничества получили миграционную амнистию.

"Мы благодарны российскому руководству, что работа в этом направлении продолжается, несмотря на антироссийские выпады, которые продолжает предпринимать молдавское правительство и сформировавшая его правящая проевропейская коалиция во главе с Демократической партией. Ведь от возможных ответных мер на них со стороны России пострадают, прежде всего, простые молдавские граждане, а не политики, которые под давлением определенных зарубежных кругов стремятся осложнить наши отношения. На это, собственно, и делается расчет - рассорить наши народы, которые связывают узы вековой дружбы", - сказал Додон.

По его словам, на предстоящей встрече он намерен попросить у руководства России дополнительной амнистии для трудовых мигрантов, которые не успели легализоваться, а также предложит расширить список молдавских товаров и производителей на российском рынке, снять для них таможенные пошлины.

Проблема Приднестровья

"Мы заинтересованы также в активизации переговоров по Приднестровью, которые в последние годы буксуют. Что касается заявления премьера Молдавии в ООН о смене формата миротворческой операции на Днестре с участием России, моя позиция не изменилась. Миротворцы, которые уже четверть века надежно охраняют мир в регионе, будут выведены после урегулирования приднестровской проблемы", - отметил Додон. Он выразил сожаление, что осложнившаяся после украинского кризиса ситуация в регионе и мире мешает в настоящее время добиться сдвигов в объединении Молдавии.

"Мы надеемся, что к 2019-2020 годам появится геополитическое окно, позволяющее добиться прогресса в решении этой проблемы. И у нас после выборов 2018 года в парламенте появится промолдавское большинство. А пока важно сохранить мир на Днестре, продвигать конструктивные инициативы, которые касаются решения социальных, гуманитарных и экономических вопросов, волнующих простых граждан Приднестровья. Об этом я буду говорить с президентом России", - отметил Додон.

Молдаване хотят дружить с Россией

Глава Молдавии выразил сожаление, что правительство республики, в оппозиции к которому находится президент, предприняло в последние месяцы череду антироссийских мер. Среди них высылка дипломатов, отказ во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям и журналистам, объявление персоной нон грата в республике вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, который является сопредседателем Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и спецпредставителем президента РФ по Приднестровью. По его мнению, активизация таких действий свидетельствует, что курирующие правящее проевропейское большинство в Молдавии круги на Западе озабочены наметившейся положительной динамикой в отношениях между Кишиневом и Москвой.

"На прошлой неделе премьер Молдавии Павел Филип выразил озабоченность, что отношения между двумя странами на уровне правительств заморожены, так как Рогозин теперь не может приехать в Кишинев. Я ответил ему, что отношения с Россией заморожены не у Молдавии, а у правящей партии и ее лидеров, которые в марте нынешнего года запретили всем депутатам и госслужащим появляться в России", - сказал Додон.

"Попытки рассорить наши народы обречены на провал - как показали последние опросы, более 65% молдавских граждан хотят дружить с Россией", - сказал Додон. По его словам, несмотря на действия правительства Филипа, представители Молдавии и России встречаются не только на уровне глав государств, президентских администраций, но и на межпарламентском уровне, региональных и местных властей.

"Только на прошлой неделе Молдавию посетили представители 44 крупных российских туристических компаний, которые хотят отправлять к нам российских туристов, по которым соскучилась наша страна", - сказал Додон.

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Персоны
Додон, Игорь Рогозин, Дмитрий Олегович Путин, Владимир Владимирович
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