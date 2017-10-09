WP: Google обнаружила на своих платформах якобы проплаченную из РФ политрекламу

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Американская корпорация Google обнаружила свидетельства того, что якобы оплаченная из России реклама размещалась на различных платформах компании с целью повлиять на итоги президентских выборов в США в 2016 году. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом внутрикорпоративного расследования.

По сведениям издания, рекламные сообщения, о которых идет речь, размещались в том числе на видеохостинге YouTube и операторе почтовых сервисов Gmail. Корпорация находится на ранней стадии расследования и проверяет рекламные пакеты, стоимость которых не превышает $100 тыс., а также выясняет, исходили ли эти объявления от интернет-троллей или были связаны c официальными российскими аккаунтами. Google в том числе заимствует данные из Twitter для проверки ссылок, ведущих на свои сервисы. При этом, как отмечает газета, в своих изысканиях Google координируется с социальной сетью Facebook.

Google не комментирует приведенную в статье информацию.​