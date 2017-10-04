CNN: часть политрекламы в Facebook была нацелена на ключевые для победы Трампа штаты

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Ряд приписываемых России рекламных объявлений в соцсети Facebook были нацелены на жителей, проживавших в тех американских штатах, победа в которых была необходима Дональду Трампу для того, чтобы выиграть президентские выборы в США. С таким утверждением выступила во вторник телекомпания CNN.

Она ссылается на источники, знакомые с ходом разбирательств вокруг политической рекламы в соцсети, которую по версии американской стороны, распространяла некая российская структура с целью оказать влияние на исход выборов.

По данным CNN, речь идет о Висконсине и Мичигане, которые принадлежат к числу так называемых "колеблющихся" штатов, где однозначного преимущества нет ни у республиканцев, ни у демократов. Исход голосования в них на состоявшихся в ноябре прошлого года президентских выборах оставался неясным до последнего момента. Победу в этих трех штатах одержал республиканец Трамп, нанеся поражение своей сопернице-демократу Хиллари Клинтон и выиграв выборы.

Как утверждают источники телеканала, некоторые рекламные объявления, о которых идет речь, были специально нацелены на демографические группы, проживающие в указанных штатах. Такие материалы якобы несли своей целью посеять раскол в обществе и, в частности, пропагандировали сообщения антимусульманского характера. CNN отмечает, что значительная часть объявлений была адресована жителям регионов США, которые не играли ключевой роли в определении исхода выборов, однако некоторые из материалов были явно нацелены на "колеблющиеся" штаты.