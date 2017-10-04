Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: часть политрекламы в Facebook была нацелена на ключевые для победы Трампа штаты

Международная панорама
4 октября, 5:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, октября. /ТАСС

По данным телеканала, речь идет о Висконсине и Мичигане, которые принадлежат к числу так называемых "колеблющихся" штатов

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Ряд приписываемых России рекламных объявлений в соцсети Facebook были нацелены на жителей, проживавших в тех американских штатах, победа в которых была необходима Дональду Трампу для того, чтобы выиграть президентские выборы в США. С таким утверждением выступила во вторник телекомпания CNN.

Смотрите также

Facebook: приписываемые РФ рекламные объявления в США увидели 10 млн человек

Facebook передал в Конгресс США приписываемые РФ рекламные объявления

СМИ: Facebook поделилась с Google данными о "влиянии" РФ на выборы в США через соцсеть

Она ссылается на источники, знакомые с ходом разбирательств вокруг политической рекламы в соцсети, которую по версии американской стороны, распространяла некая российская структура с целью оказать влияние на исход выборов.

По данным CNN, речь идет о Висконсине и Мичигане, которые принадлежат к числу так называемых "колеблющихся" штатов, где однозначного преимущества нет ни у республиканцев, ни у демократов. Исход голосования в них на состоявшихся в ноябре прошлого года президентских выборах оставался неясным до последнего момента. Победу в этих трех штатах одержал республиканец Трамп, нанеся поражение своей сопернице-демократу Хиллари Клинтон и выиграв выборы.

Как утверждают источники телеканала, некоторые рекламные объявления, о которых идет речь, были специально нацелены на демографические группы, проживающие в указанных штатах. Такие материалы якобы несли своей целью посеять раскол в обществе и, в частности, пропагандировали сообщения антимусульманского характера. CNN отмечает, что значительная часть объявлений была адресована жителям регионов США, которые не играли ключевой роли в определении исхода выборов, однако некоторые из материалов были явно нацелены на "колеблющиеся" штаты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия призвала генсека ООН продумать и согласовать предложения по реформе организации
2
В посольстве РФ в США ответили на слова Госдепартамента об "осмотре" генконсульства
3
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
4
Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5
5
Медведица с редким окрасом поселилась на Курильском озере на Камчатке
6
Госдеп: США не взламывали замки в генконсульстве России в Сан-Франциско
7
Каталония объявит о независимости в течение нескольких дней
Темы дня
Новости партнеров
Реклама