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Facebook передал в Конгресс США приписываемые РФ рекламные объявления

Международная панорама
2 октября, 23:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, октября. /ТАСС

Данные в скором времени могут быть опубликованы, сообщил конгрессмен Адам Шифф

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Matt Rourke, File

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Представители компании Facebook передали в Конгресс США политические рекламные материалы, которые якобы распространялись в социальной сети некой российской структурой, и они могут быть скоро опубликованы. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении конгрессмена Адама Шиффа, старшего демократа в комитете Палаты представителей, который проводит расследование так называемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года.

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"В ходе продолжающегося сотрудничества в рамках проводимого нашим комитетом расследования [компания] Facebook теперь передала более 3 тыc. обнаруженных объявлений, которые были заказаны организацией, связанной с российскими разведывательными службами", - проинформировал Шифф. По его словам, "в ближайшие дни эти материалы будут полностью изучены". В комитете хотят выяснить, на какие именно социальные группы была направлена данная реклама.

Шифф также заявил о своем стремлении опубликовать эти объявления "как можно скорее". Кроме того, их краткая версия может быть представлена публике уже после слушаний с участием представителей других IT-компаний, которые пройдут в текущем месяце.

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6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность соцсети, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских президентских выборов некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в Facebook рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управляли из России.

Двумя неделями позднее руководство Facebook объявило о решении предоставить информацию на этот счет в полном объеме Конгрессу США.

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