Пентагон опроверг обвинения в поставке оружия радикалам в Сирии

ВАШИНГТОН, 9 октября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пентагон опроверг в понедельник информацию о том, что США поставляют оружие боевикам "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ - прим. ТАСС) и другим радикальным группировкам, а не так называемой умеренной оппозиции. Заявление Минобороны Сирии корреспонденту ТАСС прокомментировал официальный представитель американского оборонного ведомства Эрик Пэхон.

"Без сомнения, эти заявления смехотворны и не соответствуют действительности", - отметил он.

Пэхон утверждает, что такая информация "представляют собой пропагандистскую кампанию России и режима [президента Сирии Башара Асада] с целью дискредитировать США и успешную борьбу (возглавляемой Вашингтоном) коалиции против ИГ в Сирии". По словам представителя Минобороны, ВС США "осуществляют свои задачи на территории Сирии на основании борьбы с терроризмом". "Они продолжат консультировать и помогать партнерам, пока ИГ" остается угрозой, заключил Пэхон.

В понедельник начальник Главного оперативного управления сирийской армии дивизионный генерал Али Аль-Али рассказал журналистам, что США поставляют оружие боевикам ИГ. "Мы знаем, что США поставили террористам в Сирию в период с 5 июня по 15 сентября этого года 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением. Это оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но в конечном счете оно попало в руки боевиков "ИГ" и "Джебхат ан-Нусры ("Хейат Тахрир аш-Шам", организация запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - сказал он.

В мае представитель американского военного ведомства заявлял, что указанное оружие предназначалось курдам из Сирийских демократических сил, которые с его помощью должны были освободить город Ракку от боевиков "Исламского государства".

По данным сирийских военных, большая часть оружия, которая попадает к сирийским радикалам таким образом, закупается американскими оборонными компаниями Chemring и Orbital ATK по госпрограмме Пентагона помощи союзникам США. Оно доставляется в ближневосточный регион морским транспортом и попадает в Сирию через те участки границы, которые правительственные войска пока не контролируют, сообщил генерал Аль-Али.