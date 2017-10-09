CNN утверждает, что получил переписку, касающуюся встречи сына Трампа и юриста из РФ

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Американский телеканал CNN сообщил в понедельник, что в его распоряжение поступила электронная переписка, касающаяся прошлогодней встречи сына американского лидера Дональда Трампа - младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке.

Как следует из материала, опубликованного на сайте канала, речь идет о корреспонденции между Весельницкой и продюсером Робом Голдстоуном, который ранее подтвердил, что именно он организовал указанную встречу. Электронные письма якобы предоставил CNN адвокат Скотт Балбер, клиентами которого являются предприниматель Араз Агаларов и его сын Эмин. Последний, как утверждали СМИ, выступил инициатором данной встречи. По версии телеканала, из материалов, поступивших в его распоряжение, следует, что Весельницкая ожидала, что встреча будет касаться принятого в США "акта Магнитского", предусматривающего применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц, а также перспектив улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

CNN отмечает, что в интервью ее журналистам Балбер указал, что для Весельницкой целью встречи было обсуждение возможности отмены "акта Магнитского". Адвокат не исключил, что Голдстоун или представители Дональда Трампа - младшего неверно истолковали намерения Весельницкой, посчитав, что она может предоставить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре Хиллари Клинтон. Последняя была в то время кандидатом в президенты от демократов и главным соперником нынешнего лидера США Дональда Трампа на выборах.