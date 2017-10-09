Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN утверждает, что получил переписку, касающуюся встречи сына Трампа и юриста из РФ

Международная панорама
9 октября, 23:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, октября. /ТАСС

По данным телеканала, электронные письма Натальи Весельницкой и Роба Голдстоуна предоставил адвокат Скотт Балбер

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Американский телеканал CNN сообщил в понедельник, что в его распоряжение поступила электронная переписка, касающаяся прошлогодней встречи сына американского лидера Дональда Трампа - младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке.

Смотрите также

CNN: власти США заинтересовались еще одним участником встречи сына Трампа и юриста из РФ

Адвокат Трампа: встреча сына президента США с юристом из РФ не нарушала законы страны

Песков сравнил историю с якобы вмешательством РФ в выборы в США с затянувшимся сериалом

NYT: сын Трампа обнародовал переписку по встрече с юристом из РФ не ради открытости

Как следует из материала, опубликованного на сайте канала, речь идет о корреспонденции между Весельницкой и продюсером Робом Голдстоуном, который ранее подтвердил, что именно он организовал указанную встречу. Электронные письма якобы предоставил CNN адвокат Скотт Балбер, клиентами которого являются предприниматель Араз Агаларов и его сын Эмин. Последний, как утверждали СМИ, выступил инициатором данной встречи. По версии телеканала, из материалов, поступивших в его распоряжение, следует, что Весельницкая ожидала, что встреча будет касаться принятого в США "акта Магнитского", предусматривающего применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц, а также перспектив улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

CNN отмечает, что в интервью ее журналистам Балбер указал, что для Весельницкой целью встречи было обсуждение возможности отмены "акта Магнитского". Адвокат не исключил, что Голдстоун или представители Дональда Трампа - младшего неверно истолковали намерения Весельницкой, посчитав, что она может предоставить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре Хиллари Клинтон. Последняя была в то время кандидатом в президенты от демократов и главным соперником нынешнего лидера США Дональда Трампа на выборах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welt: существует угроза, что Запад потеряет терпение в отношении Украины
2
Минтранс России утвердил бесплатный провоз 5 кг ручной клади для невозвратных билетов
3
ВТБ: сумма риска по ТЦ "Синдика" составляет €3 млн
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова
6
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
7
Россия в рамках ВТО будет добиваться отмены субсидий для АПК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама