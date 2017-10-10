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СМИ: Джимми Картер намерен посетить Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном

Международная панорама
10 октября, 8:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Бывший президент США, как отмечается, "намерен сыграть конструктивную роль в обеспечении мира на Корейском полуострове, как это было в 1994 году"

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Тридцать девятый президент США 93-летний демократ Джимми Картер намерен посетить Пхеньян в качестве посланника Соединенных Штатов и провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщила во вторник южнокорейская газета Joongang Ilbo.

"Картер намерен встретиться с лидером Северной Кореи и сыграть конструктивную роль в обеспечении мира на Корейском полуострове, как это было в 1994 году, - рассказал изданию работающий в США профессор из Южной Кореи, близкий к бывшему главе Белого дома, - Если ему это удастся, он хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном и обсудить мирный договор между США и КНДР, а также окончательную денуклеаризацию Корейского полуострова. Картер хочет использовать свой опыт, чтобы предотвратить вторую корейскую войну".

Картер, занимавший президентский пост с 1977 по 1981 год, является старейшим из ныне живущих бывших американских президентов. В 2002 году демократ был удостоен Нобелевской премии мира за "неутомимые усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение вперед демократии и соблюдения прав человека, а также за стимулирование экономического и социального развития". Картер - единственный президент США, получивший эту премию после ухода с президентского поста.

После того, как в 1992 году КНДР не допустила на свои ядерные объекты дополнительные инспекции МАГАТЭ, а в 1993 году объявила о выходе из ДНЯО, Картер в 1994 году посетил Пхеньян, чтобы поспособствовать снижению напряженности. В качестве посланника президента Билла Клинтона он провел встречу с Ким Ир Сеном. Всего экс-президент бывал в Пхеньяне трижды.

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Персоны
Ким Чен Ын Ким Ир Сен Клинтон, Билл Картер, Джимми
Темы
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