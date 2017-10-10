Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В минобороны Турции рассказали о планах по нахождению ВС республики в Сирии

Международная панорама
10 октября, 14:08 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 10, октября. /ТАСС

Министр обороны республики Нуреттин Джаникли в интервью NTV заявил, что армия будет находиться там, пока "из Сирии исходит угроза для Турции"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Halit Onur Sandal

АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Турецкие военные будут присутствовать в Сирии до тех пор, пока оттуда исходит угроза для национальной безопасности Турции. Об этом, как сообщает во вторник телеканал NTV, заявил министр обороны республики Нуреттин Джаникли.

Смотрите также

Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии после операции в Идлибе

Эрдоган: Турция работает с бойцами оппозиции для достижения соглашений по Идлибу

Турция начала операцию по установлению безопасности в Идлибе

"Мы должны там находиться до тех пор, пока из Сирии исходит угроза для Турции. Там находится Сирийская свободная армия, которая действует вместе с нами. То есть сирийцы. Они сами защищают свою землю, а мы оказываем им поддержку", - сказал Джаникли.

Накануне турецкий Генштаб объявил о начале операции в Идлибе. Военные республики вошли на территорию Сирии 8 октября, провели разведывательные работы для установления обзорных пунктов. Они будут задействованы для мониторинга соблюдения режима перемирия.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
2
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
3
Опиоидный кризис в США становится опаснее ВИЧ
4
ВКС РФ нанесли 182 авиаудара за сутки по боевикам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
5
В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
6
Рогозин: РФ и Сирию свяжет прямая судоходная линия
7
Двухдневная магнитная буря начнется на Земле 13 октября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама