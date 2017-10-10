В минобороны Турции рассказали о планах по нахождению ВС республики в Сирии

АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Турецкие военные будут присутствовать в Сирии до тех пор, пока оттуда исходит угроза для национальной безопасности Турции. Об этом, как сообщает во вторник телеканал NTV, заявил министр обороны республики Нуреттин Джаникли.

"Мы должны там находиться до тех пор, пока из Сирии исходит угроза для Турции. Там находится Сирийская свободная армия, которая действует вместе с нами. То есть сирийцы. Они сами защищают свою землю, а мы оказываем им поддержку", - сказал Джаникли.

Накануне турецкий Генштаб объявил о начале операции в Идлибе. Военные республики вошли на территорию Сирии 8 октября, провели разведывательные работы для установления обзорных пунктов. Они будут задействованы для мониторинга соблюдения режима перемирия.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.