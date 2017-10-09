Турция начала операцию по установлению безопасности в Идлибе

На матч футбольных сборных России и Ирана в Казани реализовано 23 тыс. билетовСпорт 9 октября, 12:49
Мустафина намерена выступить на чемпионате России 2018 годаСпорт 9 октября, 12:47
AFP: умер актер Жан РошфорКультура 9 октября, 12:47
Жители 15 многоквартирных домов в городе на Урале остались без отопленияНовости Урала 9 октября, 12:43
Около 700 учащихся и волонтеров из КЧР вступили за два года в ряды "Зеленых пионеров"В стране 9 октября, 12:41
Минобрнауки разработало новую систему экспертизы учебниковОбщество 9 октября, 12:36
В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветраОбщество 9 октября, 12:33
Энрот, Анелёв, Гусев и Толванен признаны лучшими игроками недели в КХЛСпорт 9 октября, 12:33
Московский НПЗ завершил строительство комплекса "Биосфера" для очистки сточных водТЭК 9 октября, 12:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Турция приступила к проведению операции в сирийской провинции Идлиб для установления безопасности в этой зоне деэскалации. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Генштаба ВС Турции.
"В соответствии с достигнутым в Астане соглашением, турецкие военнослужащие пересекли границу с Сирией и вошли на территорию Идлиба 8 октября. Были проведены разведывательные работы для установления обзорных пунктов с целью мониторинга соблюдения режима перемирия", - говорится в документе.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна сотрудничает с бойцами оппозиционной "Сирийской свободной армии" над установлением безопасности в сирийском Идлибе на основании достигнутых с Россией и Ираном соглашений.
21 сентября Эрдоган также подчеркнул, что Турция в рамках зоны деэскалации в Сирии будет обеспечивать безопасность в провинции Идлиб, а Россия - возле нее.
С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.