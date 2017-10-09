Турция начала операцию по установлению безопасности в Идлибе

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Турция приступила к проведению операции в сирийской провинции Идлиб для установления безопасности в этой зоне деэскалации. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Генштаба ВС Турции.

"В соответствии с достигнутым в Астане соглашением, турецкие военнослужащие пересекли границу с Сирией и вошли на территорию Идлиба 8 октября. Были проведены разведывательные работы для установления обзорных пунктов с целью мониторинга соблюдения режима перемирия", - говорится в документе.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна сотрудничает с бойцами оппозиционной "Сирийской свободной армии" над установлением безопасности в сирийском Идлибе на основании достигнутых с Россией и Ираном соглашений.

21 сентября Эрдоган также подчеркнул, что Турция в рамках зоны деэскалации в Сирии будет обеспечивать безопасность в провинции Идлиб, а Россия - возле нее.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.