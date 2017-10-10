СМИ: полиция Испании готова арестовать Карлеса Пучдемона

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Испанская национальная полиция готова арестовать главу Каталонии Карлеса Пучдемона в случае, если тот в своей речи в региональном парламенте в одностороннем порядке провозгласит независимость автономии от Испании. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

"Испанская полиция готова немедленно арестовать главу Каталонии Карлеса Пучдемона, если тот провозгласит независимость в региональном парламенте", - пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами правительства. "Хотя окончательное решение по поводу того, действовать таким образом или нет, еще не принято, Национальная полиция Испании разместила в Каталонии элитные подразделения, сотрудники которых готовы присоединиться к операции в случае, если каталонская полиция попытается защитить Пучдемона", - приводит агентство слова одного из источников. Однако, согласно этой информации, если в речи Пучдемона не будет однозначно сказано о немедленном объявлении независимости, Мадрид может отказаться от этого плана, отмечают собеседники Bloomberg.

Пучдемон должен выступить в региональном парламенте Каталонии в 18:00 по местному времени (19:00 мск). Пока нет точных данных, о чем пойдет речь, однако не исключается, что он может объявить о запуске процесса выхода Каталонии из состава Испании. Каталонская полиция (Mossos D'esquadra) во вторник закрыла для публики парк Сьютаделья в Барселоне, на территории которого расположено здание регионального парламента. В настоящее время сюда же стягиваются и верные Мадриду силы полиции.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск в телефонном разговоре с премьер-министром Испании Мариано Рахоем призвал Мадрид избегать эскалации напряженности и применения силы в Каталонии. Во вторник он также обратился и к Пучдемону с призывом не принимать таких решений, которые сделают диалог с Испанией невозможным.

1 октября на референдуме в Каталонии 90% его участников, или 2,02 млн человек высказались за независимость региона. Мадрид считает каталонский референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу. Референдум проходил в обстановке большой напряженности: выполняя постановления испанского суда, сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии пытались пресечь работу избирательных участков, изымая урны для бюллетеней. В результате этих инцидентов, по данным каталонских властей, пострадали почти 1 тыс. человек, а МВД Испании сообщило о ранении 13 сотрудников полиции и гражданской гвардии в ходе столкновений с избирателями.