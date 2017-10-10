Белый дом: Трамп пошутил насчет умственных способностей Тиллерсона

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пошутил, предложив сравнить его IQ c коэффициентом интеллекта госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Об этом во вторник на регулярном брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент, конечно же, никогда не заявлял, что госсекретарь не обладает выдающимся умом. Он пошутил, ничего более. Он полностью уверен в госсекретаре", - сказала Сандерс.

4 октября телеканал NBC сообщил, что около трех месяцев назад руководитель внешнеполитического ведомства США якобы назвал президента "болваном" и пригрозил уходом в отставку из-за несогласия с ним по ряду внутриполитических вопросов. Позднее Тиллерсон опроверг эту информацию, а Трамп призвал канал извиниться за публикацию лживых новостей. Телеканал отказался это сделать, назвав свое сообщение правдивым.

Комментируя эту ситуацию в интервью журналу Forbes, Трамп предложил сравнить свой IQ и Тиллерсона, заметив, что результат ему известен заранее. Позже он заявил журналистам, что не собирался подрывать позиции главы Госдепартамента.