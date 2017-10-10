Белый дом: Трамп пошутил насчет умственных способностей Тиллерсона

Сорокин уверен, что стадион в Самаре будет готов к апрельским тестовым матчамСпорт 10 октября, 22:24
Черчесов: Смолов стал одним из заводил сборной России по футболу в матче с иранцамиСпорт 10 октября, 22:10
Рок-группа U2 отложила выступление на концерте в Буэнос-Айресе из-за матча отбора ЧМ-2018Спорт 10 октября, 22:08
Черчесов: гол иранцев в матче с россиянами не вытекал из логики игрыСпорт 10 октября, 21:56
Сорокин: сборной Украины в случае попадания на ЧМ-2018 было бы комфортно в РоссииСпорт 10 октября, 21:55
ISU подтвердил участие Медведевой, Михайловой и Коляды в этапе Гран-при в МосквеСпорт 10 октября, 21:47
Черчесов: футболист Алексей Миранчук не вошел в игру в матче с иранцамиСпорт 10 октября, 21:43
Сборная Ирана не будет базироваться в Казани во время чемпионата мираСпорт 10 октября, 21:35
Хоккеисту "Авангарда" Лемтюгову удалили селезенку, его жизни ничто не угрожаетСпорт 10 октября, 21:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пошутил, предложив сравнить его IQ c коэффициентом интеллекта госсекретаря Рекса Тиллерсона.
Об этом во вторник на регулярном брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Президент, конечно же, никогда не заявлял, что госсекретарь не обладает выдающимся умом. Он пошутил, ничего более. Он полностью уверен в госсекретаре", - сказала Сандерс.
4 октября телеканал NBC сообщил, что около трех месяцев назад руководитель внешнеполитического ведомства США якобы назвал президента "болваном" и пригрозил уходом в отставку из-за несогласия с ним по ряду внутриполитических вопросов. Позднее Тиллерсон опроверг эту информацию, а Трамп призвал канал извиниться за публикацию лживых новостей. Телеканал отказался это сделать, назвав свое сообщение правдивым.
Комментируя эту ситуацию в интервью журналу Forbes, Трамп предложил сравнить свой IQ и Тиллерсона, заметив, что результат ему известен заранее. Позже он заявил журналистам, что не собирался подрывать позиции главы Госдепартамента.