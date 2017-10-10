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Госдеп назвал приоритетным дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг КНДР

Международная панорама
10 октября, 23:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, октября. /ТАСС

При этом Хезер Науэрт отметила, что Вашингтон не исключает военный вариант разрешения кризиса

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ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему не исключают военного варианта урегулирования кризиса вокруг КНДР, однако решение проблемы дипломатическим путем является приоритетным. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

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"Дипломатия - предпочтительный подход, мы много раз это говорили. <...> Конечно, мы рассматриваем военный вариант, но мы хотим решать вопрос дипломатическим путем", - сказала она.

Ранее Трамп в очередной раз заявил о провале переговоров с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова и отметил, что "сработает лишь одно", не пояснив, о чем идет речь. Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР национальной ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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