Госдеп назвал приоритетным дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг КНДР

Сборная Греции заняла второе место в группе H в квалификации ЧМ-2018Спорт 10 октября, 23:43
Сборная Франции квалифицировалась на ЧМ-2018 по футболу, голландцы на турнире не сыграютСпорт 10 октября, 23:40
Сборная Португалии отобралась на чемпионат мира 2018 года по футболуСпорт 10 октября, 23:37
Сборная России в экспериментальном составе и с новым капитаном сыграла вничью с иранцамиСпорт 10 октября, 23:33
Глава Каталонии подписал декларацию независимостиМеждународная панорама 10 октября, 23:23
Лунев рассказал, что пропущенный от иранцев гол испортил ему настроение от дебютаСпорт 10 октября, 22:50
Сорокин подтвердил, что в "черный" список ЧМ-2018 включены 109 болельщиковСпорт 10 октября, 22:43
Рауш: россияне в матче с иранцами начали хорошо играть только после пропущенного голаСпорт 10 октября, 22:43
Заболотный: большинство игроков сборной РФ отнеслось к игре с иранцами, как к матчу ЧМСпорт 10 октября, 22:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему не исключают военного варианта урегулирования кризиса вокруг КНДР, однако решение проблемы дипломатическим путем является приоритетным. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.
"Дипломатия - предпочтительный подход, мы много раз это говорили. <...> Конечно, мы рассматриваем военный вариант, но мы хотим решать вопрос дипломатическим путем", - сказала она.
Ранее Трамп в очередной раз заявил о провале переговоров с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова и отметил, что "сработает лишь одно", не пояснив, о чем идет речь. Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР национальной ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда.