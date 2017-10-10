Власти Испании проведут 11 октября экстренное заседание Совета министров

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МАДРИД, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Испании проведет в среду, 11 октября, экстренное заседание Совета министров после подписания руководителями Каталонии документа о провозглашении независимости от Испании. Об этом заявила во вторник вице-премьер, министр территориального управления королевства Сорайя Саенс де Сантамария.
"Хочу сообщить вам, что председатель правительства [Мариано Рахой] только что созвал внеочередное заседание Совета министров завтра в 09:00 по местному времени [10:00 мск]", - отметила она.
В действие декларация независимости пока не вступает. Власти Каталонии предполагают, что эта декларация будет вынесена на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.