ВМС США: столкновения эсминца John S. McCain с танкером можно было избежать

В Крыму пресечена деятельность ячейки запрещенной в РФ группировки "Хизб ут-Тахрир"Происшествия 11 октября, 7:11
Месси: сборная Аргентины не могла пропустить чемпионат мира в РоссииСпорт 11 октября, 7:07
Строители приступили к транспортировке автодорожной арки Крымского мостаВ стране 11 октября, 7:01
Тренер сборной Аргентины: Кубок мира в России не мог остаться без МессиСпорт 11 октября, 6:24
Дебютная шайба Анисимова в сезоне помогла "Чикаго" победить "Монреаль" в матче НХЛСпорт 11 октября, 5:39
NYT: США обеспокоились софтом "Лаборатории Касперского" по наводке разведки ИзраиляМеждународная панорама 11 октября, 5:21
Сборная США не смогла пробиться на ЧМ-2018, панамцы впервые сыграют на турниреСпорт 11 октября, 5:00
Команды Уругвая и Колумбии отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не сыграют в РоссииСпорт 11 октября, 4:30
Хет-трик Месси вывел сборную Аргентины на чемпионат мира 2018 годаСпорт 11 октября, 4:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Командование эсминца ВМС США John S. McCain могло предотвратить произошедшее в августе столкновение корабля с танкером у берегов Сингапура. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Седьмого флота ВМС США.
"Расследование еще продолжается, однако очевидно, что столкновения можно было избежать, командир корабля неправильно оценил ситуацию, а помощник командира плохо руководил тренировочной программой на корабле", - говорится в сообщении. Отмечается, что оба военнослужащих отстранены от должностей в связи с утратой доверия.
Эсминец John S. McCain столкнулся 21 августа с шедшим под ливийским флагом танкером Alnic MC, когда двигался к востоку от Сингапура и Малаккского пролива. В результате инцидента 10 моряков ВМС США погибли. В настоящее время каждая из сторон проводит свое расследование происшествия. Как недавно сообщили представители минтранса Сингапура, согласно данным с радаров, на эсминце была отключена автоматическая идентификационная система (АИС).
При этом отмечается, что международные правила судоходства не требуют обязательного включения АИС на военных кораблях.