ВМС США: столкновения эсминца John S. McCain с танкером можно было избежать

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Командование эсминца ВМС США John S. McCain могло предотвратить произошедшее в августе столкновение корабля с танкером у берегов Сингапура. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Седьмого флота ВМС США.

"Расследование еще продолжается, однако очевидно, что столкновения можно было избежать, командир корабля неправильно оценил ситуацию, а помощник командира плохо руководил тренировочной программой на корабле", - говорится в сообщении. Отмечается, что оба военнослужащих отстранены от должностей в связи с утратой доверия.

Эсминец John S. McCain столкнулся 21 августа с шедшим под ливийским флагом танкером Alnic MC, когда двигался к востоку от Сингапура и Малаккского пролива. В результате инцидента 10 моряков ВМС США погибли. В настоящее время каждая из сторон проводит свое расследование происшествия. Как недавно сообщили представители минтранса Сингапура, согласно данным с радаров, на эсминце была отключена автоматическая идентификационная система (АИС).

При этом отмечается, что международные правила судоходства не требуют обязательного включения АИС на военных кораблях.