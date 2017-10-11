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ВМС США: столкновения эсминца John S. McCain с танкером можно было избежать

Международная панорама
11 октября, 6:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

В заявлении Седьмого флота говорится, что "командир корабля неправильно оценил ситуацию"

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Командование эсминца ВМС США John S. McCain могло предотвратить произошедшее в августе столкновение корабля с танкером у берегов Сингапура. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Седьмого флота ВМС США.

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"Расследование еще продолжается, однако очевидно, что столкновения можно было избежать, командир корабля неправильно оценил ситуацию, а помощник командира плохо руководил тренировочной программой на корабле", - говорится в сообщении. Отмечается, что оба военнослужащих отстранены от должностей в связи с утратой доверия.

Эсминец John S. McCain столкнулся 21 августа с шедшим под ливийским флагом танкером Alnic MC, когда двигался к востоку от Сингапура и Малаккского пролива. В результате инцидента 10 моряков ВМС США погибли. В настоящее время каждая из сторон проводит свое расследование происшествия. Как недавно сообщили представители минтранса Сингапура, согласно данным с радаров, на эсминце была отключена автоматическая идентификационная система (АИС).

При этом отмечается, что международные правила судоходства не требуют обязательного включения АИС на военных кораблях.

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