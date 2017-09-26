Командующий Тихоокеанским флотом ВМС США подал в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Командующий Тихоокеанским флотом ВМС США адмирал Скотт Свифт подал в отставку после двух крупных аварий с американскими кораблями за несколько месяцев. Соответствующее заявление Свифт распространил в понедельник.

Он констатировал, что принял данное решение, поскольку был лишен возможности продвинуться по службе. "Я был проинформирован начальником штаба Военно-морских сил о том, что меня не выдвинут кандидатом на замену адмирала [Гарри] Харриса на посту главы Тихоокеанского командования ВС США, - говорится в документе, опубликованном на сайте американского Тихоокеанского флота. - Следуя традиции и будучи верным ВМС, я подал прошение об отставке". В заявлении не уточняется, когда именно Свифт может уйти со своего поста.

Ранее предыдущий командующий базирующимся в Тихом океане Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Джозеф Окоин был отстранен от должности после столкновения американского ракетного эсминца John S. McCain с торговым судном в Малаккском проливе. В результате инцидента, произошедшего в августе, десять моряков эсминца погибли.

В июне другой американский эсминец - Fitzgerald столкнулся со следовавшим под флагом Филиппин контейнеровозом ACX Crystal примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. Эсминец получил серьезные повреждения с правой стороны, в результате ЧП семь американских моряков погибли.

Начальник штаба Военно-морских сил США адмирал Джон Ричардсон 21 августа отдал приказ о проведении масштабной проверки боеготовности флота и его действий.