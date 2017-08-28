Спасатели обнаружили тела всех 10 моряков США, пропавших у берегов Сингапура

СИНГАПУР, 28 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили останки всех десяти американских моряков, пропавших после столкновения в Малаккском проливе эсминца ВМС США DDG-56 John S. McCain с танкером Alnic MC. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении базирующегося в Тихом океане командовании 7-го флота США.

"Водолазы ВМС и Корпуса морской пехоты обнаружили останки всех десяти моряков с эсминца John McCain, - говорится в сообщении. Отмечается, что тела двух погибших моряков, техников-электриков Дастина Дойона и Кеннета Смита, обнаружены ранее, 24 августа.

Столкновение произошло 21 августа. Поиски велись представителями ВМС и береговых служб Австралии, Индонезии, Малайзии, Сингапура и США.

Несмотря на сильные повреждения после аварии, эсминец США дошел до сингапурской военно-морской базы Чанги

Инцидент стал вторым по счету за два месяца. До этого эсминец Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal. В связи с этим командующего 7-го флота ВМС США вице-адмирала Джозефа Окоина отстранили от должности.