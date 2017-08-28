Спасатели обнаружили тела всех 10 моряков США, пропавших у берегов Сингапура

Дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в московском регионеМосква 28 августа, 6:08
NYT: главой Uber станет руководитель Expedia Дара ХосровшахиЭкономика и бизнес 28 августа, 5:58
"Известия": в кабмин направлен законопроект, разрешающий рубку горелого леса на БайкалеОбщество 28 августа, 5:42
Российский теннисист Южный покинул топ-100 рейтинга ATPСпорт 28 августа, 5:12
"Известия": РФ поднимет на Генассамблее ООН вопрос о поведении в киберпространствеПолитика 28 августа, 4:27
Ротенберг: победа Оруджева и Исаакяна является шагом на пути создания прототипа LMP1Спорт 28 августа, 4:22
Более 230 человек пострадали из-за облака газа на пляже ВеликобританииПроисшествия 28 августа, 4:02
AP: Трамп хочет вернуть полиции доступ к армейской техникеМеждународная панорама 28 августа, 3:51
"Ъ": директор ФСВТС надеется на позитивный итог в переговорах о поставке Турции С-400Армия и ОПК 28 августа, 3:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИНГАПУР, 28 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили останки всех десяти американских моряков, пропавших после столкновения в Малаккском проливе эсминца ВМС США DDG-56 John S. McCain с танкером Alnic MC. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении базирующегося в Тихом океане командовании 7-го флота США.
"Водолазы ВМС и Корпуса морской пехоты обнаружили останки всех десяти моряков с эсминца John McCain, - говорится в сообщении. Отмечается, что тела двух погибших моряков, техников-электриков Дастина Дойона и Кеннета Смита, обнаружены ранее, 24 августа.
Столкновение произошло 21 августа. Поиски велись представителями ВМС и береговых служб Австралии, Индонезии, Малайзии, Сингапура и США.
Несмотря на сильные повреждения после аварии, эсминец США дошел до сингапурской военно-морской базы Чанги
Инцидент стал вторым по счету за два месяца. До этого эсминец Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal. В связи с этим командующего 7-го флота ВМС США вице-адмирала Джозефа Окоина отстранили от должности.