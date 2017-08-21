В ВМС США пройдет проверка после очередного столкновения эсминца

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ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Начальник штаба Военно-морских сил (ВМС) США адмирал Джон Ричардсон проведет масштабную проверку боеготовности флота и его действий после уже второго за последние два месяца столкновения американского эсминца с гражданским судном. Об этом в понедельник сообщило агентство AP.
В понедельник ракетный эсминец ВМС США John S. McCain столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива, недалеко от Сингапура. Корабль был приписан к базирующемуся в Тихом океане Седьмому флоту, которого и коснется данное расследование. За его проведение будет отвечать адмирал Фил Дэвидсон.
"Проводимое начальником штаба [ВМС] широкое расследование коснется всех аналогичных инцидентов на море. Он будет проводить анализ всех факторов, не только очевидных", - прокомментировал журналистам информацию о проверке министр обороны США Джеймс Мэттис, находящийся с визитом в Иордании.
Инцидент с эсминцем John S. McCain стал вторым по счету за два месяца. Эсминец Fitzgerald и следовавший под флагом Филиппин контейнеровоз ACX Crystal столкнулись 17 июня примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. Эсминец получил серьезные повреждения с правой стороны, у контейнеровоза была повреждена левая сторона носовой части. В результате ЧП семь американских моряков погибли.
John S. McCain - ракетный эсминец типа Arleigh Burke, который назван в честь адмиралов ВМС США, отца и деда председателя комитета по делам Вооруженных сил Сената Конгресса Джона Маккейна (республиканец, избран от штата Аризона). Сам сенатор признался в Twitter, что будет молиться за военнослужащих корабля и высоко оценил работу спасательных служб.