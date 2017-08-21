Китай обратил особое внимание на инцидент с эсминцем США у берегов Сингапура

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Китайская сторона внимательно отслеживает ситуацию в Малаккском проливе, где близ Сингапура эсминец ВМС США столкнулся с танкером, пропали 10 американских моряков. Об этом в понедельник заявила на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы внимательно следим за этими событиями и за фактами, представляющими угрозу либо каким-то образом оказывающими влияние на безопасность судоходства в южной акватории", - отметила дипломат.

По ее словам, Пекин надеется на нормализацию ситуации. В то же время Хуа Чуньин затруднилась сказать, оказывает ли Китай помощь США в поиске пропавших матросов.

Ранее в ВМС США заявили, что проведут расследование по факту столкновения эсминца и танкера в районе Малаккского пролива, недалеко от Сингапура. "Поисково-спасательные работы ведутся в координации с местными органами власти", - указали в командовании седьмого флота. На данный момент 10 моряков корабля числятся пропавшими без вести, еще пять пострадали в результате инцидента.

Это уже второе столкновение эсминца ВМС США с торговым судном за последние два месяца. Эсминец Fitzgerald и следовавший под флагом Филиппин контейнеровоз ACX Crystal столкнулись 17 июня примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. Корабль получил серьезные повреждения с правой стороны, у судна пострадала левая сторона носовой части. В результате ЧП погибли семь американских моряков.