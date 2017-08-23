Командующий 7-го флота США уволен в связи с утратой доверия

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ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Командующий базирующимся в Тихом океане 7-го флота ВМС США вице-адмирал Джозеф Окоин отстранен от должности в связи с утратой доверия после двух крупных аварий с американскими кораблями за несколько месяцев. Соответствующее решение принял в среду командующий Тихоокеанским флотом ВМС США адмирал Скотт Свифт.
Как отмечается в сообщении на сайте Тихоокеанского флота, Окоин уволен в связи с "потерей уверенности в его способностях командовать". Его место занял контр-адмирал Фил Сойер, повышенный в звании до вице-адмирала.
Решение об увольнении командующего 7-го флота было принято вскоре после столкновения в понедельник американского ракетного эсминца John S. McCain с торговым судном в Малаккском проливе. В результате инцидента десять моряков эсминца числятся пропавшими без вести, однако, по словам Свифта, "некоторые останки" были обнаружены в поврежденных отсеках корабля.
В июне другой американский эсминец - Fitzgerald - столкнулся со следовавшим под флагом Филиппин контейнеровозом ACX Crystal примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. Эсминец получил серьезные повреждения с правой стороны, в результате ЧП семь американских моряков погибли.
Начальник штаба Военно-морских сил США адмирал Джон Ричардсон 21 августа отдал приказ о проведении масштабной проверки боеготовности флота и его действий.