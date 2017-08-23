Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Командующий 7-го флота США уволен в связи с утратой доверия

Международная панорама
23 августа, 12:31 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 23, августа. /ТАСС

Место бывшего командующего занял контр-адмирал Фил Сойер, повышенный в звании до вице-адмирала

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Командующий базирующимся в Тихом океане 7-го флота ВМС США вице-адмирал Джозеф Окоин отстранен от должности в связи с утратой доверия после двух крупных аварий с американскими кораблями за несколько месяцев. Соответствующее решение принял в среду командующий Тихоокеанским флотом ВМС США адмирал Скотт Свифт.

Смотрите также
Эсминец ВМС США John S. McCain

Эсминец ВМС США John S. McCain и танкер Alnic MC. Досье

Как отмечается в сообщении на сайте Тихоокеанского флота, Окоин уволен в связи с "потерей уверенности в его способностях командовать". Его место занял контр-адмирал Фил Сойер, повышенный в звании до вице-адмирала.

Решение об увольнении командующего 7-го флота было принято вскоре после столкновения в понедельник американского ракетного эсминца John S. McCain с торговым судном в Малаккском проливе. В результате инцидента десять моряков эсминца числятся пропавшими без вести, однако, по словам Свифта, "некоторые останки" были обнаружены в поврежденных отсеках корабля.

В июне другой американский эсминец - Fitzgerald - столкнулся со следовавшим под флагом Филиппин контейнеровозом ACX Crystal примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. Эсминец получил серьезные повреждения с правой стороны, в результате ЧП семь американских моряков погибли.

Начальник штаба Военно-морских сил США адмирал Джон Ричардсон 21 августа отдал приказ о проведении масштабной проверки боеготовности флота и его действий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Сингапур Филиппины
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Неверов прокомментировал спор Родниной и Поклонской
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
6
Сроки летных испытаний "Канопуса-В-ИК" могут сократить в два раза
7
Командующий 7-го флота США уволен в связи с утратой доверия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама