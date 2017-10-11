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Власти Каталонии не уточнили, какой срок отводится на попытку наладить диалог с Мадридом

Международная панорама
11 октября, 11:28 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 11, октября. /ТАСС

10 октября глава автономии Карлес Пучдемон подписал документ о независимости региона от Испании

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МАДРИД, 11 октября. /ТАСС/. Власти Каталонии отказываются конкретизировать, сколько времени они отводят на попытку наладить диалог с Мадридом, прежде чем активировать декларацию независимости. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу TV3 официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.

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"Мы не должны обозначать какое-то время, потому что скоро увидим, насколько серьезно все это", - отметил он. "Если правительство [Испании] применит 155-ю статью конституции [позволяющую лишить Каталонию самоуправления], мы поймем, что нет желания вести диалог", - подчеркнул Туруль.

"Много людей просили нас начать процесс переговоров, - заверил представитель каталонского правительства. - Но это не означает отказ от чего-либо". Он добавил, что посредники связывались и с Мадридом.

Во вторник вечером власти региона подписали декларацию независимости, которая, однако, пока не вступает в действие. Руководство Каталонии предполагает, что эта декларация будет вынесена на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.

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